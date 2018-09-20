Почему в Германии отказываются от принципа «свободной торговли»

Правительство против «распродажи Германии»

Анонимный источник в правительстве Германии заявил агентству Reuters, что «высокопоставленные чиновники работают над изменением немецкого законодательства во внешней торговле, чтобы ключевые технологии остались в немецких руках». А в первую очередь, речь идет об инвестициях из Китая.

Поглощения немецких фирм китайскими компаниями часто совершаются именно для завладения той или иной ключевой в своей отрасли технологией. В 2017 году на долю компаний из Китая пришлось 30% от всех сделок по слиянию и поглощению компаний в Германии, а за последние три года этот показатель составил и все 40%.

«Китай, — заявил собеседник агентства, — последовательно работает над сокращением технологического отставания и доминированием на мировом рынке с помощью новых технологий. Мы очень активно работаем над этим вопросом. Речь идет о создании фонда в 1 млрд евро, который мог бы быть выделен в качестве крайней меры». Средства этого фонда будут направлять на кредитную поддержку немецких компаний, заинтересованных в сделках с компаниями из Китая исключительно по той причине, что испытывают финансовые проблемы.

Помимо «крайней меры», будут приняты меры системные. Так, законом намечено расширить число секторов немецкой экономики, в которых допускается правительственный контроль за поглощениями со стороны иностранных компаний. Правительство оценивает риски сделок M&A и может не давать на них добро по соображениями национальной безопасности. Такие прецеденты в отношении китайских фирм за последние годы уже были.

Кроме того, власти Германии собираются снизить текущий порог, при котором они проводят оценку допустимости иностранных инвестиций в компаниях, с 25% до более низких значений — и пролоббировать аналогичное ужесточение контроля на уровне Евросоюза в целом.

Предпринимаемые в Германии законодательные шаги для сохранения доли ключевых технологий в собственных руках означают то, что они не хотят повторить американский опыт, в результате которого разработки и интеллектуальная собственность американских компаний стала недобросовестно использоваться китайскими компаниями в собственных целях, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Это, замечает он, и стало одной из причин, почему президент Трамп развязал пугающую теперь весь мир торговую войну с Поднебесной.

«Европа сворачивает свободную торговлю»

Но «защита» национальных компаний от недружественного инвестирования извне, в виде субсидий — это чистой воды популизм, возражает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Что будет происходить дальше, предугадать несложно, говорит он: начнутся ложные срабатывания этой системы, владельцы немецких компаний начнут договариваться с китайскими инвесторами даже не о сделке, а просто о проявлении интереса, и тут же, по факту этого интереса, на немецкую компанию будут сваливаться субсидии от государства.

Компании всего мира мечтают об инвесторах, мечтают, чтобы какой-нибудь иностранный инвестор купил у них миноритарный пакет по хорошей цене, и вдруг почему-то именно китайцев объявляют нежелательными инвесторами, говорит аналитик. Например, в России о китайских инвесторах мечтают, а в Сибири и на Дальнем Востоке кое-кто, наверное, эти мечты уже активно воплощает, не спрашивая регуляторов, добавляет он.

Так что немецкие компании, особенно принимая во внимание уровень развития демократического общества в стране, будут успешно бороться против такого законодательства, уверен Алексей Антонов. Мы наблюдаем в Европе удивительный процесс сворачивания принципов свободной торговли, провозглашенных в 90-х годах, но дело в том, что IT-система и финансовая система стали настолько децентрализованными, что свернуть это все обратно не представляется возможным. Немецкие компании, акции которых котируются на бирже, считает аналитик, могут стать объектом постепенного, медленного поглощения миноритарных пакетов иностранцами, если у последних есть достаточно денег, и этому сложно что-либо противопоставить.

Троянского коня просят не задерживаться

В то же время, по мнению Ильи Жарского, власти Германии предпринимают защитные шаги еще и с целью сохранить самобытную культуру ведения бизнеса как внутри своей страны, так и внутри Евросоюза. Слишком интенсивный приток инвестиций из Китая в консервативный бизнес Германии с постепенным превалированием доли азиатских акционеров означает, что в устоявшиеся традиции будут внедряться новые подходы и идеи, правила и нормы, которые в конце концов размоют устои, формировавшиеся столетиями, полагает он

Поэтому препятствование такой интеграции является грамотным, а главное своевременным шагом, считает аналитик. Помимо пагубного влияния на внутренние устои бизнеса, разумеется, власти Германии не желают, чтобы китайские инвесторы становились неким троянским конем. Его цель выглядит как поддержка экономики Германии путем укрепления частных компаний, но при более глубоком рассмотрении окажется, что таким образом Китай подчиняет себе ряд важнейших игроков экономики Германии, и с ним необходимо будет считаться при принятии решений. Соответственно гораздо разумнее аккумулировать собственные силы и поддерживать внутренних игроков с помощью резервного фонда, цель которой распределять средства для укрепления внутренней экономики.