Путин рассказал об отношении к женщинам в нашей стране

В ходе своего выступления на Евразийском женском форуме глава российского государства Владимир Путин рассказал об особом отношении к слабому полу в нашей стране.

По его словам, власти РФ уделяют огромное внимание защите материнства и в целом поддержке женщин. При этом президент подчеркнул, что отношение к женщинам в России трогательное, душевное и искреннее, передаёт РИА Новости.

Путин также напомнил, что сейчас женщины играют важную роль, не только в поддержании семейного очага, но и в политике, бизнесе, науке, успешно решают социально-экономические и гуманитарные проблемы, а также активно участвуют в работе международных организаций.

Поэтому, как отметил глава РФ, все только выиграют, если таких женских историй успехов будет как можно больше.

«В общих интересах решить проблему гендерного неравенства, искоренить различные стереотипы и карьерные ограничения для женщин, открыть им дорогу для получения необходимого образования, а также создать удобные условия для работы и ведения бизнеса», – резюмировал Путин, добавив, что одной из основных задач всё-таки является сохранение традиционных ценностей семьи и материнства.



