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Москва, 20.09.2018

Столичные депутаты рассмотрят законопроект о социальной поддержке москвичей старше 50 лет

«Expert Online» 2018

В самое ближайшее время депутаты Московской городской Думы рассмотрят законопроект о поддержке жителей российской столицы, чей возраст достиг 50 лет.

Соответствующий документ в рамках изменений пенсионного законодательства внёс в московский парламент столичный градоначальник Сергей Собянин, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на официальную информацию, размещённую на официальном сайте мэра и правительства Москвы, предлагается сохранить льготы для женщин-москвичек 55 лет и старше, и мужчин-москвичей от 60 лет. В частности, для них сохраняются льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте (кроме такси), изготовление и ремонт зубных протезов и другие уже существующие льготные программы.

Кроме того, предусматриваются новые меры социальной поддержки для жителей Москвы старше 50 лет. Так, начиная с 1 января 2019 года, они смогут бесплатно проходить диспансеризацию, а также повышать свою квалификации, профессиональную подготовку, а при желании – освоить дополнительные знания и предпринимательские навыки по одной из городских программ. Для этого в Москве будут созданы специальные центры переподготовки и трудоустройства.

Отмечается, что все эти меры поддержки вводятся на неограниченный срок и будут распространяться на всех москвичей, достигших соответствующего возраста.

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