Toyota представляет новую топовую версию Land Cruiser 200 Executive Lounge

С 20 сентября официальные дилеры Тойота принимают заказы на новую статусную версию Toyota Land Cruiser 200.

Внушительная решетка радиатора, уникальный дизайн бамперов, черные накладки на зеркала, оригинальная прострочка сидений и отличительная эмблема специальной серии выделяют исполнение Executive Lounge среди других комплектаций флагманского внедорожника.

Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge доступен на российском рынке с бензиновым и дизельным двигателями, гидропневматической подвеской и в максимальном оснащении.

Цена на комплектацию Executive Lounge начинается с 5 750 000 рублей.

Все новые автомобили Land Cruiser 200 оснащаются инновационным комплексом средств защиты от угона, включающим усовершенствованную противоугонную систему и дополнительную маркировку табличками с VIN-номером.

Executive Lounge – новая статусная версия легендарного внедорожника Toyota Land Cruiser 200. Данная комплектация приходит на смену специальной серии Excalibur и отличается уникальными деталями внешнего дизайна, эксклюзивным интерьером и максимальным оснащением. Название в точности отражает стиль нового флагмана – это престижный представительский автомобиль, внутри которого царит атмосфера спокойствия и сдержанной роскоши.

Новый Land Cruiser 200 Executive Lounge выглядит еще брутальнее, благодаря передним фарам в черном исполнении, оригинальным черным накладкам на наружные зеркала заднего вида и внушительной решетке радиатора. Дополняют образ уникальный дизайн переднего и заднего бамперов и отличительная эмблема специальной серии Executive Lounge на задней стойке кузова. Эффектным штрихом стала световая проекция эмблемы Executive Lounge в зоне посадки в автомобиль.

В отделке элементов салона Land Cruiser 200 Executive Lounge используется кожа выделки semi-aniline – тонкой, мягкой и одновременно прочной, которая дополнительно подчеркивает статус модели. Доступны два цветовых решения салона, основу которых составляет черная или коричневая кожаная отделка. Черная обивка потолка, тиснение логотипа Land Cruiser на спинках сидений, а также эксклюзивный дизайн прострочки сидений и кожаных элементов интерьера формируют неповторимый образ представительского внедорожника.

По уровню оснащения Land Cruiser 200 Executive Lounge аналогичен комплектации Executive. Максимальный список оборудования включает полностью светодиодную оптику, четырехзонный климат-контроль, премиальную аудиосистему JBL с 14 динамиками и отдельным усилителем, беспроводную зарядку для смартфона, гидропневматическую переднюю и заднюю подвески с регулировкой кузова по высоте (4Wheel-AHC), комплексную систему выбора режимов движения, адаптивную регулировку жесткости подвески (AVS) и другое оборудование. На выбор внедорожник комплектуется бензиновым или турбодизельным двигателем V8, а также 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полноприводной трансмиссией.

Цена топового Land Cruiser 200 Executive Lounge начинается с отметки в 5 750 000 рублей за автомобиль с бензиновым V8.

Все новые внедорожники Land Cruiser 200 2019 модельного года оснащаются инновационным комплексом мер для защиты от угона. В него входит усовершенствованная противоугонная система, дополненная датчиками наклона и внутреннего объема и центральным замком с двойной блокировкой. Также внедорожник оснащается дополнительными табличками с VIN-номером на различных деталях автомобиля. Выполненные при помощи лазерной резки таблички надежно защищены от подделки благодаря технологии «саморазрушения» при попытке переклейки и специальной окантовке, светящейся в ультрафиолетовом свете. Расширенная маркировка VIN-номером обеспечивает более широкие возможности идентификации угнанной машины и, как следствие, снижает интерес угонщиков к моделям Toyota, одновременно позволяя покупателям на вторичном рынке быстро и эффективно проверить чистоту автомобилей с пробегом.