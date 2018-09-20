Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 20.09.2018

Одобрен перенос части зимних выходных на май

«Expert Online» 2018

Министерство труда РФ внесло предложение перенести выходные 5 и 6 января 2019 года, которые совпадают с праздничными днями, на 2 и 3 мая 2019 года, об этом сообщила пресс-служба ведомства. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений уже одобрила новый график праздничных дней.

Как сообщает ведомство, также в 2019 году будет перенесен день отдыха с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.

Таким образом, после утверждения графика правительством РФ россиян ждут  дополнительные выходные с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, 12 июня, с 2 по 4 ноября.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Лидеры ИТ-отрасли вновь собрались в России

    MERLION IT Solutions Summit собрал около 1500 участников (топ-менеджеров глобальных ИТ-корпораций и российских системных интеграторов)

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара перешел к фронтальному падению
      Курс доллара перешел к фронтальному падению
    2. Курс доллара: рубль преодолел психологическую отметку
      Курс доллара: рубль преодолел психологическую отметку
    3. Курс доллара устремился не в ту сторону
      Курс доллара устремился не в ту сторону