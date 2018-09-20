Одобрен перенос части зимних выходных на май

Министерство труда РФ внесло предложение перенести выходные 5 и 6 января 2019 года, которые совпадают с праздничными днями, на 2 и 3 мая 2019 года, об этом сообщила пресс-служба ведомства. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений уже одобрила новый график праздничных дней.

Как сообщает ведомство, также в 2019 году будет перенесен день отдыха с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.

Таким образом, после утверждения графика правительством РФ россиян ждут дополнительные выходные с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, 12 июня, с 2 по 4 ноября.