Ученые назвали диету, которая снижает риск инсульта у женщин

Британские учёные, проведя специальное исследование, установили, что средиземноморская диета снижает риск инсульта у женщин.

В исследовании приняли участие более 20 тыс. женщин в возрасте от 40 до 77 лет, за которыми учёные наблюдали на протяжении 17 лет, пишет журнал American Heart Association Stroke.

Было установлено, что у тех, кто придерживался средиземноморской диеты (употребление в большом количестве свежих овощей фруктов, оливкой и рыбой, при умеренном потреблении, птицы, яиц и минимальном потреблении красного мяса), риск инсульта был снижен в среднем на 17 %.

Любопытно, что аналогичное исследование, участниками которого стали мужчины, показало, что точно такая же диета практически никак не повлияла на здоровье сильной половины.

Ученые не могут с уверенностью сказать, откуда взялась такая разница в результатах женщин и мужчин. Однако они предположили, что одни и те же продукты могут по-разному усваиваться женским и мужским организмом. Также женщины и мужчины имеют предрасположенность к разным видам инсульта.

Ранее сообщалось, что по мнению учёных, мужчины, питающиеся оливками, рыбой и другими продуктами средиземноморского происхождения, в среднем на 40% реже становятся жертвами импотенции, чем их сверстники, которые в своём рационе питания в основном используют мясные продукты.