В Австралии задержан «шутник», втыкавший иголки в клубнику

В австралийском штате Новый Южного Уэльса полиция задержала подростка, который втыкал в клубнику иголки. Информацией об этом поделился телеканал SBS.

Во время допроса злоумышленник сообщил, что не имел в мыслях ничего плохого, просто, хотел «пошутить, подражая настоящим злоумышленникам».

Как сообщил комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Стюарт Смит, подросток полностью признался в содеянном, и теперь с ним будут разбираться сотрудники системы предупреждения преступлений среди молодежи. Как отметил, Смит предстоит найти еще тех, кому подражал малолетний преступник.

Напомним, 13 сентября полиция Австралии сообщила об обнаружении в бананах, яблоках и клубнике на территории шести австралийских штатов игл и булавок. В настоящее время их продолжают находить по всей стране.