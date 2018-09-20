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Москва, 20.09.2018

В Австралии задержан «шутник», втыкавший иголки в клубнику

«Expert Online» 2018

В австралийском штате Новый Южного Уэльса полиция задержала подростка, который втыкал в клубнику иголки. Информацией об этом поделился телеканал SBS.

Во время допроса злоумышленник сообщил, что не имел в мыслях ничего плохого, просто, хотел «пошутить, подражая настоящим злоумышленникам».

Как сообщил комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Стюарт Смит, подросток полностью признался в содеянном, и теперь с ним будут разбираться сотрудники системы предупреждения преступлений среди молодежи. Как отметил, Смит предстоит найти еще тех, кому подражал малолетний преступник.

Напомним, 13 сентября полиция Австралии сообщила об обнаружении в бананах, яблоках и клубнике на территории шести австралийских штатов  игл и булавок. В настоящее время их продолжают находить по всей стране.

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