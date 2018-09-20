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Москва, 20.09.2018

В Киеве рассказали, когда, по их мнению, «российский флот уйдет из Крыма и Севастополя»

«Expert Online» 2018

Базы Черноморского флота России покинут полуостров сразу после того, как Украина начнет контролировать Крым, поделился планами, выступая в Раде, украинский президент Петр Порошенко.

«Из конституции предлагается исключить норму, которая позволяет базирование Черноморского флота России на Украине. И после того как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе точно больше не будет»,  - рассказал он собравшимся.

Правовую базу под данное заявление Порошенко подвел в сентябре текущего года, внеся в Раду законопроект о запрете сдачи в аренду военных баз на украинской территории.

Также Порошенко напомнил, что 17 сентября он подписал указ о  прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Теперь решение по этому вопросу, по словам Порошенко, за Верховной Радой. Украинский МИД уже направил соответствующую ноту в Москву.

Напомним, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года. Тогда за этот шаг проголосовало более 98% населения полуострова. 

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