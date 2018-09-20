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Москва, 20.09.2018

ВОЗ назвала самую смертоносную инфекцию на Земле

«Expert Online» 2018
  • ВОЗ назвала самую смертоносную инфекцию на Земле
Из открытых источников

Самой смертоносной инфекций в мире по рейтингу Всемирной организации здравоохранения стал туберкулез, опасность которого, по мнению исследователей, опережает даже СПИД, передает сайт ВОЗ со ссылкой на своего директора Тедроса Аданома Гебрейсуса.

За прошлый год заразились инфекцией 10 миллионов человек, а умерли от нее – 1,6 миллиона человек. При этом в организации отметили и положительную тенденцию по сокращению смертности от этого заболевания. В 2017 году эта цифра составила 2%, от болезни излечится 54 миллиона человек. Также ВОЗ сообщила о планах полностью избавить человечество от этой инфекции к 2030 году.

Гебрейсус  в своем докладе привел Россию, как пример успешной борьбы с туберкулезом. Нашей стране в минувшем году удалось на 5% снизить заболеваемость туберкулезом и на 13% смертность от него.

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