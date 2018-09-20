В США выяснили, что не могут рассчитывать на свои ВВС

Военно-воздушные силы США в будущем могут потерпеть поражение в военных конфликтах. К такому выводу пришло издание The National Interest, изучив исследование центра RAND и Счетной палаты США.

В данном документе эксперты приводят результаты действий американских ВВС в четырех гипотетических конфликтах будущего – столкновение с Россией и Китаем, операциях по принуждению к миру, введением бесполетных зон, а также в кампаниях по борьбе с повстанцами.

Эксперты, проведя всесторонний анализ, сообщают, что ни в одном из сценариев американцы не могут претендовать на победу.

Согласно прогнозам, в длительном региональном конфликте ВВС США смогут быть успешны только в 62 % воздушных атак и 65% авиаударов, отмечает издание.

Главной причиной подобной статистики, как отмечает автор материала, является перегруженность ВВС США «задачами по принуждению к миру».