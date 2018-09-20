Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 20.09.2018

Вторая коллекция Organic Kitchen by Organic Shop от 14 популярных Instagram блогеров и актрис

«Expert Online» 2018
  • Вторая коллекция Organic Kitchen by Organic Shop от 14 популярных Instagram блогеров и актрис
предоставлено пресс-службой

Бренд натуральной косметики Organic Kitchen снова порадовал своих поклонников абсолютно новой коллекцией оригинальных натуральных продуктов, к созданию которых приложили руку (а также сердце, душу и талант) 14 популярных Instagram блогеров и актрис. Вот уже второй раз Organic Kitchen пригласил на свою органическую кухню девушек (и даже одного молодого человека!), которые прекрасно разбираются в красоте, чтобы предложить им создать продукт своей мечты. Результатом стали 14 разноцветных баночек с удивительными средствами Organic Kitchen, которые совсем скоро появятся в продаже в магазинах Organic Shop по всей России.

Organic Kitchen – это коллекция для тех, кто любит свежую и натуральную косметику, но не всегда находит время ее готовить. Вот почему мы пригласили более 30 самых талантливых и популярных блогеров российского Instagram на большую кухню Organic Kitchen и предложили им под руководством опытных технологов создать продукт своей мечты. Оказалось, что каждый их них всегда хотел создать свой продукт или, как минимум, переделать уже существующий: поменять аромат или консистенцию, добавить блестки или… немного волшебства. Organic Shop подарил каждому из них возможность осуществить свою мечту и поделиться ею с покупателями во всех фирменных магазинах Organic Shop! Первые 16 заветных баночек уже появились в магазинах Organic Shop в июле 2018 года и успели с тех пор стать абсолютными лидерами продаж. И вот готова вторая коллекция из 14 «звездных» продуктов! 

В новую линию Organic Kitchen от блогеров и трендсеттеров вошли средства на все случаи жизни для ухода за лицом, телом и волосами от актрис Марии Шумаковой, Ингрид Олеринской, Наталии Бардо, первого в стране бьюти-блогера мужчины Сергея Острикова, звездных визажистов Арюны Тардис и Анны Карташовой, бьюти-экспертов Маши Ворслав и Адэль Мифтаховой и многих других.

В основе всех средств Organic Kitchen лежат только самые свежие  и эффективные ингредиенты и при этом отсутствуют парабены, минеральные  масла, SLS, SLES и другие вредные компоненты. Продукты заботливо разложены по ярким разноцветным  баночками и законсервированы исключительно с помощью безопасных пищевых компонентов наподобие тех, которые мы используем при консервировании в домашних условиях. Все новинки Organic Kitchen обогащены натуральными и органическими маслами и экстрактами, которые заботятся о красоте нашей кожи и волос. Средства OrganicKitchen и их компоненты не тестируются на животных.

Новые продукты линии Organic Kitchen ищите в сети фирменных магазинов натуральной и органической косметики OrganicShop по всей России!

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Лидеры ИТ-отрасли вновь собрались в России

    MERLION IT Solutions Summit собрал около 1500 участников (топ-менеджеров глобальных ИТ-корпораций и российских системных интеграторов)

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: рубль преодолел психологическую отметку
      Курс доллара: рубль преодолел психологическую отметку
    2. Курс доллара приготовил ловушку
      Курс доллара приготовил ловушку
    3. Курс доллара устремился не в ту сторону
      Курс доллара устремился не в ту сторону