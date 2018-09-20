Вторая коллекция Organic Kitchen by Organic Shop от 14 популярных Instagram блогеров и актрис

Бренд натуральной косметики Organic Kitchen снова порадовал своих поклонников абсолютно новой коллекцией оригинальных натуральных продуктов, к созданию которых приложили руку (а также сердце, душу и талант) 14 популярных Instagram блогеров и актрис. Вот уже второй раз Organic Kitchen пригласил на свою органическую кухню девушек (и даже одного молодого человека!), которые прекрасно разбираются в красоте, чтобы предложить им создать продукт своей мечты. Результатом стали 14 разноцветных баночек с удивительными средствами Organic Kitchen, которые совсем скоро появятся в продаже в магазинах Organic Shop по всей России.

Organic Kitchen – это коллекция для тех, кто любит свежую и натуральную косметику, но не всегда находит время ее готовить. Вот почему мы пригласили более 30 самых талантливых и популярных блогеров российского Instagram на большую кухню Organic Kitchen и предложили им под руководством опытных технологов создать продукт своей мечты. Оказалось, что каждый их них всегда хотел создать свой продукт или, как минимум, переделать уже существующий: поменять аромат или консистенцию, добавить блестки или… немного волшебства. Organic Shop подарил каждому из них возможность осуществить свою мечту и поделиться ею с покупателями во всех фирменных магазинах Organic Shop! Первые 16 заветных баночек уже появились в магазинах Organic Shop в июле 2018 года и успели с тех пор стать абсолютными лидерами продаж. И вот готова вторая коллекция из 14 «звездных» продуктов!

В новую линию Organic Kitchen от блогеров и трендсеттеров вошли средства на все случаи жизни для ухода за лицом, телом и волосами от актрис Марии Шумаковой, Ингрид Олеринской, Наталии Бардо, первого в стране бьюти-блогера мужчины Сергея Острикова, звездных визажистов Арюны Тардис и Анны Карташовой, бьюти-экспертов Маши Ворслав и Адэль Мифтаховой и многих других.

В основе всех средств Organic Kitchen лежат только самые свежие и эффективные ингредиенты и при этом отсутствуют парабены, минеральные масла, SLS, SLES и другие вредные компоненты. Продукты заботливо разложены по ярким разноцветным баночками и законсервированы исключительно с помощью безопасных пищевых компонентов наподобие тех, которые мы используем при консервировании в домашних условиях. Все новинки Organic Kitchen обогащены натуральными и органическими маслами и экстрактами, которые заботятся о красоте нашей кожи и волос. Средства OrganicKitchen и их компоненты не тестируются на животных.

Новые продукты линии Organic Kitchen ищите в сети фирменных магазинов натуральной и органической косметики OrganicShop по всей России!