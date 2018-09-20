Россияне покупают миллиарды долларов и евро

Несмотря на заявления представителей банков, что ажиотажного спроса на иностранную валюту в России не наблюдается, согласно только что обнародованным данным ЦБ РФ, в июле спрос все же заметно вырос — на 20%. Аналитик говорит об «эффекте толпы», но признает, что на стадии покупок она часто бывает права.

Уходим, уходим, уходим

Согласно данным Банка России, в июле 2018 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту по сравнению с июнем в среднем вырос на 20% и составил 5,1 млрд долларов, говорится в обзоре ЦБ РФ. При этом спрос на доллары увеличился на 22%, до 3,2 млрд долларов, на евро — на 18%, до 1,8 млрд евро. Правда это не рекорд, в минувшем году в середине лета покупали несколько больше.

Уровень спроса измеряется суммой купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты. А средний размер одной сделки по покупке валюты составил в июле с. г. 1400 долларов.

Спрос на валюту со стороны населения в июле мог вырасти по нескольким причинам, объясняет аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Во-первых, это сезонный фактор. Начался сезон летних отпусков, который традиционно отмечен ростом покупок валюты физическими лицами. Во-вторых, уже в апреле началось ослабление рубля, которое было вызвано и санкциями, и ситуацией в мировой экономике на развивающихся рынках. Выросли ставки в долларах. Поэтому население начало сокращать рублевые вложения и увеличивать валютные, прежде всего долларовые. В-третьих, ожидания ухудшения ситуации в экономике тоже заставляли людей уходить в валюту, что для России традиционно.

Действия населения на валютном рынке сильного влияния на курс рубля не производят, отмечает аналитик. Основными игроками на российском валютном рынке являются экспортеры, крупные спекулянты, нерезиденты и до последнего времени Минфин России. Как раз, когда ЦБ РФ до конца года приостановил покупку валюты для Минфина, ситуация на валютном рынке начала стабилизироваться и рубль отыграл у доллара почти 4%. Однако сейчас на курс влияют не только внутренние факторы, но и внешние. Если возобновятся продажи валют стран с развивающейся экономикой (турецкой лиры, юаня, индийской рупии и т.д.), то это неизбежно отразится на российском рубле, падение возобновится. По прогнозам Ивана Капустянского, к концу года курс доллара снова вернется к отметкам выше 70 рублей.

Публика не дура

Психология поведения толпы такова, что при росте стоимости доллара все бегут и их покупают, говорит, в свою очередь, ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий Денис Владимиров. Зачастую многие оказываются в выигрышном положении, признает он. Проблема только в точке выхода из доллара, когда рынок разворачивается, а толпа принимает этот момент за период коррекции, а не разворота. Население России уже было подготовленным к способности рубля упасть на санкционном давлении, потому в преддверии нового витка санкций спрос и был высоким.

Спроса на иностранную валюту со стороны населения, спекулятивное избавление от рубля инвесторами, интерес банковских структур в достаточности запасов иностранной валютой совокупно провоцируют эффект лавины — падение курса национальной валюты, говорит аналитик.

К сожалению, отмечает он, после 2014 года, после заверений представителей власти в том, что валютный рынок стабилен, комментариям в СМИ со стороны ЦБ или правительства никто не верит. Просто обещания о стабилизации курса без фактических действий не являются обнадеживающим фактором. А вот фактические действия, которые мы наблюдали на последнем заседании ЦБ РФ по ставке, когда ставка была повышена — уже можно назвать поводом для укрепления веры в рубль.

Учитывая тот факт, что Банк России готов и дальше принимать участие в стабилизации курса национальной валюты можно рассчитывать, что до конца октября девальвации рубля не будет, полагает Денис Владимиров. По его оценкам, диапазон колебания составит 64,6-66,6 рублей по доллару. А вот если появится намек на новые санкции со стороны США, то рубль возобновит падение по спекулятивной причине, как мы уже наблюдали в апреле, и в августе текущего года. Превышения уровня 70 рублей за доллар в ЦСИТ не ждут.