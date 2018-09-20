Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 20.09.2018

Захарова сделала важное заявление о причастности Израиля к катастрофе Ил-20

«Expert Online» 2018

Мария Захарова – официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ – заявила, что в ближайшее время ожидается поступление новых данных о причастности израильских ВВС к катастрофе российского военного самолета Ил-20, который был сбит ПВО Сирии вечером 17 сентября у побережья Средиземного моря.

По её словам, произошедшая трагедия требует более тщательного расследования и обязательно пояснений со стороны Израиля, передаёт агентство «Интерфакс».

Кроме того, она подчеркнула, что летчики израильских истребителей, из-за действия которых была создана угроза и погиб наш самолет, вели себя непрофессионально. При этом она считает, что израильским военным должно быть стыдно за то, что они прячутся за спинами тех, кто обеспечивает, в том числе их безопасность.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Лидеры ИТ-отрасли вновь собрались в России

    MERLION IT Solutions Summit собрал около 1500 участников (топ-менеджеров глобальных ИТ-корпораций и российских системных интеграторов)

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: рубль преодолел психологическую отметку
      Курс доллара: рубль преодолел психологическую отметку
    2. Курс доллара приготовил ловушку
      Курс доллара приготовил ловушку
    3. Курс доллара устремился не в ту сторону
      Курс доллара устремился не в ту сторону