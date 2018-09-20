Захарова сделала важное заявление о причастности Израиля к катастрофе Ил-20

Мария Захарова – официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ – заявила, что в ближайшее время ожидается поступление новых данных о причастности израильских ВВС к катастрофе российского военного самолета Ил-20, который был сбит ПВО Сирии вечером 17 сентября у побережья Средиземного моря.

По её словам, произошедшая трагедия требует более тщательного расследования и обязательно пояснений со стороны Израиля, передаёт агентство «Интерфакс».

Кроме того, она подчеркнула, что летчики израильских истребителей, из-за действия которых была создана угроза и погиб наш самолет, вели себя непрофессионально. При этом она считает, что израильским военным должно быть стыдно за то, что они прячутся за спинами тех, кто обеспечивает, в том числе их безопасность.