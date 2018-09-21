Курс доллара демонстрирует невероятную метаморфозу

Курс доллара перешел к резкому снижению в четверг на фоне роста аппетита к рискам инвесторов.

Индекс доллара после достаточно продолжительного периода нейтральной динамики "пробил" вниз уровень 94,00 - это худший показатель с июля 2018 года. В пятницу доллар пытается удержаться на уровне сопротивления - 93,71.

Как отмечает Bloomberg, удар по доллару особенно чувствителен на фоне роста до рекордных значений доходностей 10-летних казаначейских облигаций. Обычно в такой ситуации курс доллара получал мощный импульс для роста. Однако сейчас сложилась разнонаправленная динамика. Инвесторы также распродают американские бонды, энергично замещая их рисковыми активами, в том числе, активами EM. Однако, предупреждают аналитики, новый скачок доходности американских бумаг может все-таки изменить эту ситуацию и курс доллара снова начнет расти.

Причины такой невероятной метаморфозы, как указывают аналитики опрошенные Bloomberg связаны с тем, что ожидаемое на следующей неделе повышение стаки ФРС уже не определяет настроения рынка, а итоги очередного раунда торговой партии между США и Китаем были воспринятв инвесторами как наименее болезненный вариант.

Более чувствительны рынки стали к действиям регуляторов в других конца света. Так распродажи доллара в четверг усилились на фоне повышения процентной ставки Банком Норвегии. Австралия и Швеция ищут подходящий момент для аналогичного действия, ЕЦБ не исключает повышения ставки уже следующим летом.

Рубль на фоне благоприятной внешней обстановке пытается отыграть на этой неделе предыдущие потери. Однако динамика курса российской валюты остается неустойчивой на фоне волатильности нефтяных цен.

Курс доллара к закрытию основной сессии четверга составил 66,22 рубля, что на 66 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро при этом стоил 77,73 рубля, опустившись на 26 копеек.