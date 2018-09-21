Гидрометцентр дал прогноз на предстоящую зиму

Гидрометцентр России рассказал, какой будет зима, а также оставшаяся часть осени. Отмечается, что в последнее время прогнозы на холодную часть года оправдываются на 58-81%.

Так синоптики спешат обрадовать россиян и сообщают, что с вероятностью 67-69% температура предстоящими осенью и зимой на большей части территории России будет в пределах и выше нормы.

Северян, однако, ждет более холодная осень, а вот в Приволжском округе, Коми, на Урале, на севере Красноярского края, в Якутии, Магаданской области и на Чукотке октябрь и ноябрь ожидаются более теплые, чем обычно.

Зимние месяцы порадуют более теплой температурой воздуха жителей Бурятии, а также центральных и западных регионов страны.

Однако на северо-востоке Якутии и севере Чукотки декабрь ожидается холоднее, чем в прошлом году. Остальные месяцы не чем не выделялся среди среднестатестических данных.