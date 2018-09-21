Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 21.09.2018

Гидрометцентр дал прогноз на предстоящую зиму

«Expert Online» 2018

Гидрометцентр России рассказал, какой будет зима, а также оставшаяся часть осени. Отмечается, что в последнее время прогнозы на холодную часть года оправдываются на 58-81%.

Так синоптики спешат обрадовать россиян и сообщают, что  с вероятностью 67-69% температура предстоящими осенью и зимой на большей части территории России будет в пределах и выше нормы. 

Северян, однако, ждет более холодная осень, а вот в Приволжском округе, Коми, на Урале, на севере Красноярского края, в Якутии, Магаданской области и на Чукотке октябрь и ноябрь ожидаются более теплые, чем обычно.

Зимние месяцы порадуют более теплой температурой воздуха жителей Бурятии, а также центральных и западных регионов страны.

Однако на северо-востоке Якутии и севере Чукотки декабрь ожидается холоднее, чем в прошлом году. Остальные месяцы не чем не выделялся среди среднестатестических данных.


Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Лидеры ИТ-отрасли вновь собрались в России

    MERLION IT Solutions Summit собрал около 1500 участников (топ-менеджеров глобальных ИТ-корпораций и российских системных интеграторов)

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: рубль преодолел психологическую отметку
      Курс доллара: рубль преодолел психологическую отметку
    2. Курс доллара приготовил ловушку
      Курс доллара приготовил ловушку
    3. Курс доллара: российские власти охладили пыл рубля
      Российские власти охладили пыл рубля