Зарплата, хороший коллектив, возможности карьерного роста, а также участие в значимых задачах и проектах, - основные факторы, влияющие на выбор россиян при поиске работы, сообщает результаты своих исследований портал Rabota.ru.

Как сообщается, определяющим для 74% опрошенных оказались команда и коллектив. 41% смотрит на возможность карьерного роста, задачи и проекты важны для 39%.

Предпочтения также варьируются в зависимости от возраста респондентов. Так для категории до 25 лет важны гибкий график и обучение за счет компании, для более старшего поколения определяющим является возможность работы из дома.