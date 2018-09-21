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Москва, 21.09.2018

Исследователи выяснили, какую работу ищу россияне

«Expert Online» 2018

Зарплата, хороший коллектив, возможности карьерного роста, а также участие в значимых задачах и проектах, - основные факторы, влияющие на выбор россиян при поиске работы, сообщает результаты своих исследований портал Rabota.ru.

Как сообщается, определяющим для  74% опрошенных оказались команда и коллектив. 41% смотрит на возможность карьерного роста, задачи и проекты важны для 39%.

Предпочтения также варьируются в зависимости от возраста респондентов. Так для категории до 25 лет важны гибкий график и обучение за счет компании, для более старшего поколения определяющим является возможность работы из дома.

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