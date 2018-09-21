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Москва, 21.09.2018

США ввели санкции против Китая из-за России

«Expert Online» 2018

США ввели против Китая санкции в целях затормозить сотрудничество Пекина с Россией. Распоряжение опубликовано на сайте Госдепа.

Уточняется, что  меры коснутся департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая, а также его руководителя Ли Шанфу и приняты они из-за закупки страной у России военной техники. В частности , в конце прошлого года Пекин подписал договор с Москвой о поставке 10 истребителей Су-35.

Таким образом, Китай стал первой страной, против которой были введены ограничительные меры из-за сотрудничества с РФ.

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