США ввели санкции против Китая из-за России

США ввели против Китая санкции в целях затормозить сотрудничество Пекина с Россией. Распоряжение опубликовано на сайте Госдепа.

Уточняется, что меры коснутся департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая, а также его руководителя Ли Шанфу и приняты они из-за закупки страной у России военной техники. В частности , в конце прошлого года Пекин подписал договор с Москвой о поставке 10 истребителей Су-35.

Таким образом, Китай стал первой страной, против которой были введены ограничительные меры из-за сотрудничества с РФ.