Правительство: экономика преодолела главные препятствия к развитию

Глава Минэкономразвития пообещал российской экономике рывок, который к 2024 году выведет страну в топ-5 стран мира по размеру ВВП. Рывок начнется не сразу, однако главное, что по мнению министра для него есть все основания и преждве всего - наконец-то совершены структурные макроэкономические реформы. С этими оценками и прогнозом можно дискутировать. Хотя хочется согласиться.

Историческое заявление

«Уж сколько раз твердили миру», что в России необходимо провести «структурные реформы». Иван Андреевич Крылов столько басен не написал, сколько раз это повторялось, а басен у него весьма много. Реформы были где-то впереди, они никак не осуществлялись, их ждали и боялись… Что это за реформы, реформаторы предпочитали не распространяться.

И вот, оказалось, что они уже позади! «Реализованные за последние годы структурные макроэкономические реформы», — эти слова министр экономики Максим Орешкин произнес на заседании правительства в четверг, в докладе о прогнозе социально-экономического развития на 2019—2021 годы и на период до 2024 года. Он сказал и другие важные вещи, о них ниже пойдет речь, но вот это — «реализованные структурные» — это же сенсация побольше, чем обещанный экономический рост.

Структурные реформы это то, что всегда было где-то впереди, и о содержании чего было мало известно. При большом упорстве можно было получить ответ, что главных структурных реформ, в сущности, две: судебная и пенсионная. На втором плане маячили образовательная, и медицинская, которые уже шли. Но вдруг мы о чем-то не знали?

И вот теперь, как выясняется — все. Перечисленными реформами дело обещает ограничиться, во всяком случае в области экономической и социально-экономической. Судебная реформа не из области экономики (не говоря о том, что с ее содержанием нет никакой ясности) и Максим Орешкин справедливо считает, что, по крайней мере по его ведомству, непреодолимых препятствий к экономическому росту больше нет.

Теперь о том, что в докладе является программным. Упомянутые исторические слова были сказаны не сами по себе. Итак: «В отличие от прошлых эпизодов, реализованные за последние годы структурные макроэкономические реформы позволяют нам уверенно прогнозировать всего лишь краткосрочный негативный эффект как для финансовых рынков, так и для экономики». И хотя: «Следующий год во многом будет переходным, с непростым I кварталом. Связано это будет с тем фактом, что повышение НДС произойдёт в I квартале, а активная фаза реализации национальных проектов начнётся ближе к середине года. Также на I квартал, по нашей оценке, придётся максимальное замедление кредитной активности, вызванное волатильностью на финансовых рынках». Но: «Начиная с 2020 года восстановление экономического роста будет основываться на результатах реализуемых реформ и успешной реализации национальных проектов. Экономический рост ускорится до 2% в 2020 году, а в дальнейшем закрепится выше отметки 3%».

В докладе министр сказал, что мы впервые рассматриваем прогноз на «шестилетку». Действительно впервые. Дело даже не в том, что имеется в виду, а именно, что прежде бюджетное планирование шло на 3 года. В советское время планировали, как многие помнят, пятилетками, а при Хрущеве попробовали семилетками. А вот шестилетка, действительно, появилась только сейчас и привязана она, очевидно, к 6-летнему мандату президента.

В числе позитивных факторов министр прямо назвал изменения в пенсионном законодательстве, а также в налоговом, и законодательную реализацию плана по повышению инвестиционной активности. Наконец упомянем, чтобы дать полное представление о позитивном, что по словам министра, рост продолжительности жизни до 78 лет и соответствующий рост активной жизни будет одним из важных факторов преодоления негативных демографических трендов, а цифровизация экономики позволит добиться бóльших темпов роста производительности труда.

Важно, поскольку сейчас все внимание — к обменному курсу, что по мнению Максима Орешкина, эффективность работающих институтов позволяет прогнозировать долгосрочную устойчивость ключевых индикаторов и ожидать возвращения в том числе таких показателей, как обменный курс, к фундаментальным значениям. Он отметил, что с начала прошлой недели курс существенно укрепился: был выше отметки 70 рублей за доллар, а сейчас. Собственно, к этому прогнозу непосредственно относятся и слова о структурных реформах, так как имеется в виду, что «в отличие от предыдущих эпизодов» в этот раз стабильность восстановится быстро, да и уже восстанавливается.

«В целом по текущему году мы ожидаем, что экономика покажет рост на уровне 1,8%, а инфляция закончит год на отметке 3,4%. В предстоящие годы мы ожидаем умеренного ухудшения внешних условий: это и постепенное замедление мирового экономического роста ближе к отметке 3%, и плавное снижение нефтяных цен до уровня 54 доллара за баррель к 2024 году», — предостерег министр экономики. Но, как уже говорилось, финал доклада оптимистичный. Дам было сказано также: «Прогнозируемые темпы роста превзойдут рост мирового ВВП и позволят России войти в пятёрку самых крупных экономик мира, преодолев текущее (около 4%) отставание от Германии».

«И невозможное возможно, дорога долгая легка…»

Вообще, ничего невозможного нет, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский: все зависит от того, о каком именно методе расчета ВВП идет речь. Если посмотреть на рейтинг МВФ по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, то в нем наша страна по итогам прошлого года находится на прочном 6 месте с 4 трлн 8 млрд долларов, то есть с небольшим, по меркам мировой экономики, отставанием от Германии (4 трлн 171 млрд долларов).

Соответственно, делает вывод эксперт, если в указанной перспективе, до 2024 года покупательная способность рубля вырастет, а у евро, в том числе и в результате проводимой ЕЦБ политики по стимулированию инфляции, наоборот снизится, то обогнать Германию (по показателю ВВП по ППС) можно даже без проведения глубинной перестройки отечественной экономики.

А вот если посмотреть на рейтинги МВФ по ВВП в расчёте на душу населения, то здесь, достижение пятой строчки даже в перспективе шести лет выглядит несколько сказочным: по итогам прошлого года мы находимся на 62-м месте, а Германия — на 17-м. Между нами — большая часть цивилизованного мира, несколько островных государств и даже бывшие республики СССР. В лучшем случае, за такой сжатый срок удастся обогнать Чили или Экваториальную Гвинею, считает Илья Жарский.

И, продолжает аналитик, согласиться с Максимом Орешкиным относительно наличия неких оснований для рывка очень сложно, тем более, что ни одного из таких оснований он не приводит. Если здраво оценить ситуацию в экономике на текущий момент, говорит он, то можно заключить, что она по-прежнему является сырьевой. Причем если посмотреть на то, как менялась структура ВВП страны с начала кризиса, то можно с уверенностью сказать, что весь позитив, полученный обрабатывающей промышленностью, сельским хозяйством и наукоемкими отраслями на волне обесценивания нефти в 2015 и 2016 годах, когда правительство действительно работало на стимулирование альтернативного роста экономики за счет не связанных с добычей и экспортом энергоресурсов отраслей, на текущий момент , в основном растерян.

Мы снова вернулись к ситуации роста сверхдоходов от экспорта нефти, «благодаря» чему все остальные отрасли резко ушли обратно на второй план, указывает Илья Жарский. Прибавьте к этому, говорит он, рост ставки НДС, снижение объемов субсидирования сельского хозяйства, снижение потребления, высокие санкционные риски и рост участия государства во всех без исключения отраслях экономики и останется ключевой вопрос — а где они, причины для ускорения экономического роста, что за экономическое чудо предрекает нам господин министр?

Ну и к реалиям: по итогам августа рост ВВП в годовом выражении оценивается всего в 1%, с начала года показатель вырос на 1,6%, то есть все еще далек даже от 2%. Снизились объемы производства сельскохозяйственной продукции на 10,8% к прошлому году, грузооборот, один из ключевых показателей, характеризующих состояние экономики, в августе, несмотря на влияние сезонного фактора составил всего 2,5% (и это после 4,1% роста в июле), рост обрабатывающей промышленности замедлился в августе до 2,2%. Ну и, конечно, нельзя не отметить, что показатель чистого оттока капитала из экономики за восемь месяцев 2018 года вырос почти в три раза к уровням аналогичного периода 2017 года, до 26,5 млрд долларов, замечает Илья Жарский.

Больше оптимизма!

В условиях санкционного давления экономика и бизнес демонстрируют успешные результаты, правительство идет на поддержку в проблемах, которые появились по причине внешней политики России еще с 2014 года, указывает ведущий аналитик компании «Эксперт плюс» Мария Сальникова. Коллаборация с азиатскими партнерами и активный переход на импортозамещение – демонстрация отсутствия зависимости страны только лишь от внешних займов и сотрудничества с Западом.

За 2018 год регулярно появляются инициативы по формированию и развитию проектов высокотехнологического сектора. Создан российский оффшор. Налицо готовность правительства приступать к снижению уровня долларизации экономики. Эти шаги в условиях санкционного давления, слабости развивающихся экономик и турецкого кризиса, торговой войны США и Китая, старта мировой валютной войны вселяют уверенность в перспективность амбициозных планов президента выйти в топ-5 экономик, считает аналитик.

Фактические изменения и устойчивость экономики даже при условии девальвации национальной валюты за 2017-2018 года формируют образ реалистичности ожиданий, что уже через три года темпы роста экономики ускорятся до 3% в год. Возможно, говорит Мария Сальникова, оценка роста на 7-8%, считая с текущего года, слишком оптимистична, но, приближение к целевым показателям за 6 лет возможно при условии, что ослабнут другие экономики.