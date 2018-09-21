Меркель близка к отставке, рейтинг её партии стремительно падает

Позиции Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ значительно пошатнулись. По мнению немецких политологов, многолетний лидер Германии как никогда близка к отставке.

Об этом говорят и данные опроса, который был проведён социологами института Infratest dimap специально для телеканала ARD.

Согласно его данным, рейтинг консервативного блока ХДС/ХСС во главе с Меркель потерял ещё один процентный пункт и составив 28%, обвалившись до рекордно низкого показателя с ноября 1997 года, передаёт РИА Новости.

На второе место участники опроса поставили правую «Альтернативу для Германии» (АдГ) – 18%. При этом за последние две недели рейтинг (АдГ) увеличился на 2%.

Союзники Меркель по коалиции – социал-демократы – имеют поддержку всего 17% респондентов. За партию «Зеленых» сейчас готовы отдать свои голоса 15%, за «Левых» — 10%. У «Свободной демократической партии» поддержка – 9%.

Как отмечают местные политологи, если сложившаяся в последние месяцы тенденция по снижению рейтинга ХДС/ХСС и социал-демократов сохранится, то позиции Меркель окажутся под серьёзным ударом, что в дальнейшем может привести к её отставке с поста канцлера ФРГ.