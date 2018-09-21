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Москва, 21.09.2018

Рынок нефти колеблется в ожидании встречи ОПЕК

«Expert Online» 2018

На рынке нефти повысилась волатильность, вызванная сразу несколькими факторами, главный из которых заявление Саудовской Аравии о комфортном для себя уровне цен за $80. Позже стало известно, что королевство поддержал Иран.

«Это поддержало укрепление бычьих настроений в сырьевом сегменте наряду со слабым долларом и ожиданием резкого сокращения предложения после введения иранских санкций», - прокомментировал агентству REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Так,  вчера, 20 сентября, рост котировок резко прервался и сменился обвалом на целую фигуру. Сегодня, 21 сентября, нефть Brent  перешла в рост  и торгуется в районе $78 на положительной территории.

Ранее, Трамп очередной раз раскритиковал ОПЕК, назвав ее монополией, которой «немедленно следует снизить цены на нефть».

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