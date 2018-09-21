Порошенко подал в суд на BBC из-за встречи с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко подал в суд на BBC. Он обвиняет СМИ в клевете, пишет The Telegraph.

Поводом для обращения в суд стала новость о сумме в 400 тысяч долларов, которую Порошенко за встречу с Дональдом Трампом.

Как заявили адвокаты украинского президента, данная информация «не соответствует действительности и бьет по его достоинству». Особо остро, по их мнению, информация бьет по репутации действующего главы Украины в преддверии выборов президента этой страны.

«Информация нанесла ущерб репутации Порошенко, что особенно опасно, поскольку тот активно продвигает на Украине антикоррупционные шаги», - сообщают юристы.

BBC отказалась опубликовать исправление или извинение, материал доступен на сайте издания.