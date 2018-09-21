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Москва, 21.09.2018

Россия заняла 60-е место в индексе социального прогресса

«Expert Online» 2018

Россия заняла 60-е место в индексе социального прогресса международной консалтинговой компании Deloittе.

На первой строчке рейтинга, который учитывает доступность социальных услуг, экологическую обстановку и степень развития общества, расположилась Норвегия. В тройке лидеров ещё одна скандинавская страна – Исландия, а также Швейцария, передаёт РИА Новости.

Помимо них в первую десятку попали: Дания, Финляндия, Япония, Голландия, Люксембург, Германия и Новая Зеландия. 

Следует отметить, что по сравнению с прошлым годам наша страна поднялась сразу на 7 строчек, улучшив свои позиции благодаря, прежде всего, повышению качества жилищных условий, качества электроснабжения, уровня здравоохранения и благополучия.

При этом среди государств, которые входят в БРИКС, РФ - вторая, уступая лишь Бразилии, занявшей в индексе социального прогресса 49-е место. А вот среди стран G-20, мы всего лишь 13-е. 

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