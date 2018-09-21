Сэкономить на НДС не удастся уже никому

На совместные заседание коллегий ФНС и ФТС России налогоплательщиков не приглашают. И это, наверное, хорошо, зачем лишний раз трепать людям нервы? Конечно, налоги платить необходимо, и state capacity — государственный потенциал, можно даже сказать — сила государства, в значительной мере соответствует его способности собирать налоги. Добиться бы еще консолидированного мнения государства и налогоплательщиков о том, каких и сколько налогов им надо платить. Но в одном, нет, безусловно, никакого сомнения — в том, что налоговое мошенничество недопустимо! А теперь, говорят, еще и почти невозможно.

Говорили об этом как раз на совместном заседании коллегий Федеральной налоговой и Федеральной таможенной служб, состоявшемся в четверг в ЦВЗ «Манеж». Буквально, вот что сказал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов: «Основной акцент… мы сделали на интеграции цифровых платформ ведомств, направленной на устранение информационных разрывов, возникающих в точках пересечения налогового и таможенного администрирования, которыми пользовались недобросовестные налогоплательщики и участники внешнеэкономической деятельности. Сегодня данная задача выполнена — мы это видим в цифрах повышения эффективности налогового и таможенного администрирования, а также в росте поступлений в бюджет».

Так что и не скажешь, даже, что он говорил без акцента, хотя, с другой стороны, это было именно так. Акцент, который сделал министр, должен был объяснить: почему в бюджет собрали так много денег?

Про сборы с самого начала рассказал глава ФНС Михаил Мишустин. В консолидированный бюджет РФ за январь-август 2018 года поступило 13,6 трлн рублей налогов, что на 21,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А собственно федеральный бюджет пополнился на 7,5 трлн рублей, с приростом к восьми месяцам 2017 года на все 28,7%.

И, несмотря на это, перед двумя ведомствами стоят (все еще) серьезные задачи по обеспечению доходов бюджетов всех уровней. А также — по сокращению числа низкоэффективных проверок. И — по обеспечению полной готовности к администрированию страховых взносов по всем направлениям налогового администрирования: учет платежей, контрольная, судебно-правовая, прогнозно-аналитическая работа».

В общем, кто не был на том заседании (берег нервы), пусть теперь прочтет здесь и задумается.

Увеличение поступления налогов на 21,5% за январь-август 2018 года, считает ведущий аналитик ГК ТелеТрейд Марк Гойхман, связано прежде всего с факторами благоприятной сырьевой и валютной конъюнктуры. За этот период, например, нефтяные цены поднялись с 66,5 до 78 долларов по Brent, то есть на 17%, а доллар к рублю – с 57 до 68 рублей, или на 19%. В результате рублевая цена барреля выросла с 3800 до небывалых 5300 рублей, то есть почти на 40%.

Поэтому повышение налоговых сборов на 21,5%, которое идёт в основном от предприятий ТЭК, нельзя рассматривать как крупное достижение налоговых служб, уверен аналитик. Ведь из суммы дополнительных сборов в 2,4 трлн руб. почти половина — 1,16 трлн приходится на налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который повышается «автоматически» с увеличением цен реализации сырья. Да и в других составляющих роста, приводимых ФНС — налоге на прибыль, НДС, НДФЛ — роль ценовой конъюнктуры в ТЭК весьма высока.

К безусловным успехам налоговиков, считает Марк Гойхман, можно смело отнести дополнительные поступления от налогового администрирования в 250 млрд руб. И современные технологии играют здесь важную роль. Например, автоматизировано получение информации от ФТС в налоговые органы. Поэтому сейчас есть возможность отследить правомерность абсолютно всех заявленных вычетов импортёров по НДС, уплаченному на таможне при ввозе товаров. Раньше технологии не позволяли сделать это, выборка для проверки была ограниченной. В результате неправомерное заявление к вычету импортного НДС сократилось с 16,3% до 3% за первые 6 месяцев 2018 года, по данным ФНС.

Кроме того, например, электронная сверка данных по начислению и уплате взаимосвязанных налогов по сделкам между разными контрагентами стала возможной буквально в онлайн режиме. Раньше она требовала письменного документооборота в ходе встречных проверок разными подразделениями ФНС. Таких примеров можно приводить немало, заключает аналитик. Факт в том, указывает он, что развитие технологий, эффективная работа налоговиков и иных госслужб с bigdata позволяют увеличивать охват налогового контроля, относительно снижать издержки и время для его осуществления.

Руководитель практики налогового права национальной юридической службы «Амулекс» Анатолий Нагиев отмечет, что взаимодействие налогового и таможенного ведомств позволяет этим ведомствам оперативно обмениваться данными, в частности, о таможенных декларациях, вывезенных товарах, долгах по таможенным платежам и нарушениях налогового законодательства. Юрист обращает внимание на намерение служб и впредь развивать свое сотрудничество на основе передовых технологий. Тут уж будет полное досье на каждого предпринимателя с разбивкой на категории по степени добросовестности, считает он. Что ж, это, полагает он, позволит государству экономить ресурсы и повысить точечность проверок.