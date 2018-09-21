Учёные рассказали о смертельной опасности курения электронных сигарет

Специалисты Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что чрезмерное увлечение электронными сигаретами (вейпами) – смертельно опасно для здоровья.

К такому выводу они пришли, проанализировав сразу несколько научных исследований, которые проводились в разных странах мира, передаёт РИА Новости

Ещё в 2016 году в одной из лабораторий Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского группа биологов провела опыт на крысах, которые были помещены в затравочную камеру, куда нагнетали аэрозоль безникотиновой жидкости, обычно используемой в вейпах.

Оказалось, что чем дольше грызуны дышали таким аэрозолем, тем хуже выглядели их дыхательные органы. По мнению ученых, внутренние органы грызунов сильно пострадали от пропиленгликоля и глицерина, содержащихся практически во все всех жидкостях — как никотиновых, так и безникотиновых, которыми заправляют электронные сигареты.

Все эти вещества при продолжительном вдыхании вызывают сильнейшее раздражение дыхательных путей, глаз, а также пагубно сказываются на центральной нервной системе.

В свою очередь исследователи из Калифорнийского университета установили, что в аэрозольных жидкостях для вейпов присутствуют тяжёлые металлы, такие как олово, никель, медь, свинец, хром. При этом их концентрация в сто раз больше, чем в обычных сигаретах.

Наночастицы никеля и хрома, попадающие в аэрозоль из нагревательного элемента, затем проникают в альвеолы лёгких, оказывая локальный токсический эффект, а потом разносятся артериальной кровью по всему организму.

Также при курении вейпов в воздухе резко увеличивается концентрации вредных токсинов. Здесь речь, прежде всего, идёт о формальдегиде — веществе, которое активно используется в мебельной промышленности при производстве пластмасс и лакокрасочной продукции.

Уровень этого опасного токсина, вызывает лейкемию, рак мозга и серьезные повреждения яичников даже у тех, кто просто находится рядом с любителем подымить электронной сигаретой.

Среди доказанных последствий от курения электронных сигарет – серьёзные проблемы с сердцем и сосудами. Кроме того, вдыхаемый при вейпинге дым наносит вред человеческой ДНК, что увеличивает риск когда-нибудь умереть от рака.

У любителей вейпов также серьёзно страдает иммунитет из-за того, что электронные сигареты, особенно с ароматическими добавками, губительны для моноцитов.

Ранее сообщалось, что учёные, выступившие на конгрессе Международной ассоциации стоматологов, заявили, что согласно их последнему исследованию, курение электронных сигарет повышает риск развития рака ротовой полости примерно настолько же сильно, как и курение обычных сигарет.