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Москва, 21.09.2018

Умер бывший премьер-министр Украины

«Expert Online» 2018

Виталий Масол – бывший председатель правительства Украины – скончался минувшей ночью в Черниговской области на 90-м году жизни.

Об этом в соцсетях написал глава Черниговского областного совета Арсен Дидур.

По его словам, многие эксперты и сейчас считают Масола самым профессиональным управленцем, когда-либо работающем в правительстве Украины.

Напомним, Масол, будучи членом Коммунистической партии, возглавил правительство, когда Украина ещё входила в состав СССР – с 1987 по 1990 гг. он был председателем Совет министров УССР. 

В 1994–1995 гг. трудился премьером правительства при президенте Леониде Кучме. Затем много лет был депутатом Верховной Рады. Последние годы занимался общественной деятельностью, писал книги.

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