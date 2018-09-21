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Москва, 21.09.2018

В Кремле прокомментировали ситуацию с выборами в Приморском крае

«Expert Online» 2018

Дмитрий Песков – глава президентской пресс-службы – прокомментировал ситуацию с губернаторскими выборами в Приморье.

По его мнению, четко заявленная позиция ЦИК РФ о том, что даже самые малейшие проявления нечистоплотности в выборном процессе не будут допущены при голосовании во вторых турах в Хабаровском крае, Хакассии и Владимирской области, являются сигналом, что по отношению к таким негативным проявлениям, которые иемли место быть в Приморерье, будет проявлена нулевая толерантность.

При этом представитель Кремля убеждён, что ситуация, которая случилась на выборах в Приморском крае больше не повторится.

Напомним, краевой избирком по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными из-за массовых нарушений в ходе голосования и подсчёта голосов.

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