Волкер сравнил Порошенко и Путина

Курт Волкер – спецпредставитель США по Украине – дал сравнительную характеристику российского лидера Владимира Путина и главы «неделжной» Петра Порошенко.

По его мнению, каждый двух президентов имеет свою точку зрения на политику, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на украинские СМИ.

При этом Волкер напомнил, что встречался с Путиным уже много лет назад, когда ещё работал в Белом доме в администрации Буша. Тогда же он сделал вывод, что президент РФ стремится к власти внутри стран, чтобы влиять и за пределами России. Волкер подчеркнул, что, по его мнению, это главное, чего хочет Путин.

А вот Порошенко в глазах Волкера «белый и пушистый». По словам спецпредставителя США по Украине, глава «незалежной» «приятный в общении человек, который хочет сделать больше для своего государства».