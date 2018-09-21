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Москва, 21.09.2018

Вооружённая женщина напала на детский сад в Нью-Йорке: много раненых

«Expert Online» 2018

Ужасное ЧП произошло в США. В 03:40 по местному времени (в 10:40 мск) неизвестная женщина, которая была вооружена ножом, ворвалась в один из круглосуточных детских садов Нью-Йорка и устроила там резню.

Позже местные правоохранители уточнили, что нападение совершила 52-летняя женщина, пишет газета Daily Mirror.

По данным издания, в результате случившегося ножевые ранения получили 5 человек, среди них трое детей, в том числе новорождённые. Также пострадала сотрудница детского сада и один из родителей.

В настоящее время нападавшая задержана и доставлена в местную клинику. Согласно предварительной информации, она была обнаружена в подвале воспитательного учреждения с многочисленными резанами ранами на запястьях.

Другие подробности этого страшного происшествия пока не сообщаются.

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