Правильный выбор автомобиля на свадьбу

Одно из самых важных событий в жизни каждой пары – свадьба. От того, насколько грамотно она спланирована, зависит фееричность торжества и яркость видео и фото, отснятых в этот день.

Во многом успех праздника зависит от выбора кортежа для молодоженов. Ведь именно авто на свадьбу довершает общую идею свадебного мероприятия.

Особенности аренды свадебного автомобиля

Выбор подходящего кортежа зависит от нескольких факторов, в числе которых: общий стиль оформления торжества, личные предпочтения жениха и невесты, ну и конечно, сумма, которую они готовы потратить на аренду авто.

В любом крупном городе можно найти компанию, занимающуюся сдачей в прокат свадебных машин. Причем заказ кортежа можно сделать даже онлайн. А чтобы не прогадать с выбором, рекомендуем прислушаться к некоторым советам.

В первую очередь следует определиться с суммой, которую вы готовы выделить на прокат авто. Как правило, данная услуга предоставляется почасово, а ее цена зависит от марки автомобиля. Далее необходимо выбрать транспортную компанию. Причем правильнее будет рассмотреть несколько вариантов, сравнить цены и ознакомиться с отзывами клиентов.

После выбора арендодателя необходимо выяснить все финансовые вопросы: размер предоплаты, время аренды и доплату за его превышение, возможные штрафные санкции и пр. Ну и напоследок не будет лишним обсудить внешний вид водителя. В идеале, чтобы сохранить торжественность момента, он должен приехать на праздник в строгом костюме.

Критерии выбора свадебного кортежа

Первое на что следует обратить внимание при выборе автомобиля – это его внешний вид. Даже дорогая модель из-за плохого ухода может выглядеть не лучшим образом. Поэтому выбирая машину онлайн, выделите время до мероприятия и посмотрите ее не на фото, а лично. Немаловажным моментом является и ее техническое состояние, так как малейшая неисправность может испортить такой важный для вас день.

Следующий нюанс, которому следует уделить внимание – величина салона. Размер его необходимо выбирать исходя из пышности платья невесты. Это позволит сохранить наряд в первозданном его виде. Что касается цвета авто, то его выбор зависит от предпочтений молодоженов или же от цветовой гаммы, в которой будет оформлено все торжество. Согласитесь, кортеж, гармонично сочетающийся с платьем невесты или каким-либо элементом одежды жениха, будет выглядеть на фото очень эффектно.

Ну и последний совет. Прежде чем арендовать авто, уточните у его владельца возможность использования нужного вам количества украшений. Некоторые арендодатели запрещают применять много декора, а некоторые могут предоставить его бесплатно.