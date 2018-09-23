Биллинг для провайдера: особенности выбора

В настоящее время практически любой человек регулярно платит за услуги связи. При этом провайдерам приходится выполнять множество расчетов, узнавать пожелания клиентов по поводу предлагаемых им тарифных планов и нести ответственность за свои действия.
Ключевую роль при построении сети провайдера играет сертифицированная биллинговая система – совокупность процессов и решений, реализуемых в компаниях связи, которые несут ответственность за сбор данных о пользовании телекоммуникационными услугами, обоснование тарифов, выставление счетов пользователям, обработку платежных операций. В документации Минсвязи РФ это понятие заменено термином «автоматизированная система расчетов» (сокращенно – АСР). Начиная с 2003 года, биллинговая система в России превратилась в составной элемент сети в соответствии с федеральным законодательством. В состав биллинговой информации входят следующие сведения:
- Является ли клиент юрлицом.
- ФИО или псевдоним пользователя-физлица.
- Название пользователя-юрлица, ФИО руководителя и сотрудников этого юрлица.
- Адрес пользователя или монтажа оборудования.
- Абонентские номера и иные сведения, обеспечивающие возможность идентификации клиента либо его оборудования.
- Баланс лицевого счета и движение денежных средств по нему.
- Даты подписания договора и перечень предоставленных услуг.
- Протоколирование доступа – IP-адрес, предоставленный пользователю, и куда выполнялся доступ.
Безусловно, компании связи обрабатывали и использовали эти сведения и раньше, но их наличие начало считаться обязательным только с 2003 года.
Современный биллинг представляет собой систему программ, осуществляющую взаимодействие с остальными системами провайдера при отсутствии своих реализаций. Схема подключения биллингового сервера в сеть провайдера единообразна. Для новичков допустимо его объединение с сервером доступа – подобный подход является возможным, но нежелательным.
Разработчики предлагают варианты биллинговых систем, подходящие для любых провайдеров, вне зависимости от масштабов их деятельности. К примеру, вы можете использовать решение для фильтрации трафика по реестру РКН. Наряду с изготовителями брендовой продукции, существуют и компании, разрабатывающие ПО для биллинговых систем под заказ. В таких случаях разработка ПО осуществляется под определенные задачи, и поскольку оно является узкоспециализированным, то стоит довольно дорого. Купить подобные продукты способны лишь чрезвычайно крупные операторы связи. У каждого решения, представленного на рынке биллинговых систем, есть свои плюсы и минусы. Хотя они имеют сходный функционал, между ними есть определенные различия. В некоторых из них предусмотрены излишние функции. В число других недостатков входят следующие:
- Нет единообразного решения, существование которого принципиально невозможно.
- Нет независимой системы создания бэкапа. Данная функция возлагается разработчиками ПО на сисадминов и админов БД.
- Нет возможности составить справочник домов. Поскольку адрес подключения абонента приводится в произвольном виде, то в заполнении возникают неточности. В ряде систем существует возможность самостоятельного решения данной проблемы, однако доработка своими силами является дорогим и длительным процессом.
- Ведение учета трафика пользователя АСР в биллинговой базе данных. Достоинство такого решения состоит в наличии возможности индексации трафика абонента и быстрой передачи требуемых сведений в случае подачи следователями запроса. Тем не менее, существенный недостаток заключается в непрерывном увеличении объема БД. К примеру, объем формируемого файла flow-статистики равен примерно пятидесяти двум мегабайтам при полосе пропускания около двух тысяч двухсот мегабит в секунду. Конечная величина месячной flow-статистики при той же самой пропускной способности аплинка составляет сто тридцать два гигабайта. Существующее в России законодательство возлагает на оператора связи обязанность хранить эти сведения в течение как минимум трех лет, а при наличии возможности – еще дольше. Вероятную величину базы данных предсказать нельзя. На ее восстановление из sql-файла после вероятного краха системы уйдет очень много времени. Хранить подобные резервные копии также очень сложно. Необходимо учитывать, что в БД хранится и детальная информация о телефонных звонках. Сведения о трафике определенного абонента требуются исключительно по запросу компетентных властных органов, а их отсутствие карается всевозможными санкциями – начиная от принятия административных мер и лишения лицензии и заканчивая возбуждением уголовного дела. Необходимо отметить, что правила предоставления информации не регламентируются представителями спецслужб, а в отдельных случаях они требуют обеспечить к ней доступ при помощи средств API, в обход работников провайдера.