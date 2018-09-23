Биллинг для провайдера: особенности выбора

В настоящее время практически любой человек регулярно платит за услуги связи. При этом провайдерам приходится выполнять множество расчетов, узнавать пожелания клиентов по поводу предлагаемых им тарифных планов и нести ответственность за свои действия.

Ключевую роль при построении сети провайдера играет сертифицированная биллинговая система – совокупность процессов и решений, реализуемых в компаниях связи, которые несут ответственность за сбор данных о пользовании телекоммуникационными услугами, обоснование тарифов, выставление счетов пользователям, обработку платежных операций. В документации Минсвязи РФ это понятие заменено термином «автоматизированная система расчетов» (сокращенно – АСР). Начиная с 2003 года, биллинговая система в России превратилась в составной элемент сети в соответствии с федеральным законодательством. В состав биллинговой информации входят следующие сведения:

Является ли клиент юрлицом.

ФИО или псевдоним пользователя-физлица.

Название пользователя-юрлица, ФИО руководителя и сотрудников этого юрлица.

Адрес пользователя или монтажа оборудования.

Абонентские номера и иные сведения, обеспечивающие возможность идентификации клиента либо его оборудования.

Баланс лицевого счета и движение денежных средств по нему.

Даты подписания договора и перечень предоставленных услуг.

Протоколирование доступа – IP-адрес, предоставленный пользователю, и куда выполнялся доступ.

Безусловно, компании связи обрабатывали и использовали эти сведения и раньше, но их наличие начало считаться обязательным только с 2003 года.

Современный биллинг представляет собой систему программ, осуществляющую взаимодействие с остальными системами провайдера при отсутствии своих реализаций. Схема подключения биллингового сервера в сеть провайдера единообразна. Для новичков допустимо его объединение с сервером доступа – подобный подход является возможным, но нежелательным.

Разработчики предлагают варианты биллинговых систем, подходящие для любых провайдеров, вне зависимости от масштабов их деятельности. К примеру, вы можете использовать решение для фильтрации трафика по реестру РКН. Наряду с изготовителями брендовой продукции, существуют и компании, разрабатывающие ПО для биллинговых систем под заказ. В таких случаях разработка ПО осуществляется под определенные задачи, и поскольку оно является узкоспециализированным, то стоит довольно дорого. Купить подобные продукты способны лишь чрезвычайно крупные операторы связи. У каждого решения, представленного на рынке биллинговых систем, есть свои плюсы и минусы. Хотя они имеют сходный функционал, между ними есть определенные различия. В некоторых из них предусмотрены излишние функции. В число других недостатков входят следующие: