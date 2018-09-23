Дезинформация и преступная халатность

Трагическая гибель российского Ил-20 произошла по вине ВВС Израиля, которые сначала неверно указали район атаки своих F-16, а затем вольно или невольно подставили наш самолет под удар ракет сирийских комплексов ПВО.

На специальном брифинге в Минобороны России официальный представитель нашего военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков прямо назвал Израиль виновником крушения российского самолета радиотехнической разведки Ил-20. ВВС этой страны не только нарушили все договоренности трехлетней давности о предотвращении опасных инцидентов в Сирии, но и сознательно дезориентировали наших военных, неверно указав район предполагаемой атаки. Более того, уже после удара по сирийским промышленным объектам израильские истребители F-16 не спешили возвращаться к себе на базу. Вместо этого они продолжали активно маневрировать и заняли позицию в 70 км от Латакии, имитируя, таким образом, готовность нанести новый удар. При этом один F-16 прикрылся нашим самолетом и сознательно подставил его под удар ракет сирийского комплекса ПВО С-200. Это подтверждается абсолютно всеми данными средств объективного контроля, в том числе и системы отображения информации о воздушной обстановке «Плотто».

Напомним, что трагедия с Ил-20 произошла поздним вечером 17 сентября в 35 км от Латакии. Примерно в 20.31 наш самолет, взлетевший с авиационной базы Хмеймим, приступил к выполнению специальной задачи по отслеживанию обстановки в зоне деэскалации недалеко от Идлиба. Что это за задача, военные не говорят, но по нашим данным, Ил-20 должен был патрулировать предполагаемые районы запуска беспилотных летательных аппаратов, при помощи которых террористы уже трижды атаковали Хмеймим. Примерно в этом же время с территории Израиля в сторону Сирии вылетела группа из четырех истребителей F-16. Пролетев над нейтральными водами Средиземного моря эти самолеты заняли позицию в 90 км западнее Латакии.

И вот тут начинается самое интересное. В 21.39 представитель ВВС Израиля в звании полковника по специальному каналу связи оповестила командование российской группировки войск о предстоящем ударе по сирийским объектам. При этом речь шла о том, что в самое ближайшее время Израиль нанесет удары на севере Сирии, но никак не на западе. Уже через минуту, в 21.40 четверка F-16 выпустила несколько управляемых авиационных бомб типа ГБУ-39 по промышленным объектам в провинции Латакия, которая находится на западе страны. Таким образом, израильская сторона оповестила нас о бомбежке не заблаговременно, как это было предусмотрено договоренностями от 2015 года, а в момент начала операции, — подчеркнул Конашенков. Заметим, что о каком-либо недопонимании здесь просто не могло быть и речи, так как разговор велся на русском языке и у Минобороны есть его запись.

В этой ситуации командир российского Ил-20, находившийся на севере Сирии, получил приказ покинуть район выполнения задачи и вернуться на базу. «Но введение в заблуждение израильским офицером относительно района нанесения ударов не позволило вывести Ил-20 в безопасное место», — говорит Конашенков – «Кроме того, ВВС Израиля не указали местонахождения своих F-16».

В 21.51 войска ПВО Сирии приступили к отражению атаки израильтян, выпустив по ним в общей сложности не менее 10 ракет, в том числе из комплексов С-200. Но ни одна из них в цель не попала – четверка истребителей благополучно ушла из-под удара, заняв позицию в небе над Средиземным морем в 70 км от Латакии. При этом летчики F-16 включили все имеющиеся средства радиоэлектронной борьбы и занялись постановкой помех для сирийских комплексов ПВО, что расценивалось не иначе как готовность нанести повторный удар. Более того, в это же время в акватории Средиземного моря находилось как минимум два корабля, включая французский фрегат, который также занимались постановкой радиоэлектронных помех. В 21.59 один из израильских F-16 начал маневр в направлении побережья Сирии сближаясь с Ил-20, который в это время уже снизился для захода на посадку. «Это было воспринято расчетами сирийских ПВО за новую атаку израильской авиации», — говорит Конашенков. «Израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность Ил-20 намного больше, чем у F-16. И именно российский самолет окажется предпочтительной целью для сирийской зенитной ракеты», — уверен генерал-майор.

Знали израильтяне и о том, что в Вооруженных Силах России и Сирии используются разные системы опознавания «свой-чужой». А значит, сирийские ПВО не смогут правильно идентифицировать Ил-20: на радаре комплекса С-200 он вполне может быть определен как групповая цель из израильских истребителей F-16. Иными словами, ВВС Израиля сделали все возможное, чтобы Ил-20 оказался на линии огня сирийских ПВО по истребителям F-16, что в итоге и привело к трагедии. В 22.03 сирийская ракета комплекса С-200 поразила более крупную и ближнюю цель – самолет Ил-20. Командир корабля доложил о пожаре на борту и начал экстренное снижение, но приземлиться не успел. В 22.07 Ил-20 исчез с экранов радаров и рухнул в Средиземное море в 35 км от Латакии.

«Действия израильских летчиков, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или об их непрофессионализме, или как минимум о преступной халатности», — говорит Конашенков. «Военное руководство Израиля либо не ценит уровень отношений с Россией, либо не контролирует отдельных командиров, понимавших, что их действия ведут к трагедии», — заключает он.

Здесь просто нельзя не сказать о том, что ни о каком непрофессионализме израильтян просто не может быть и речи. Пилоты израильских ВВС еще в 80-х годах прошлого века успешно обманывали сирийские ПВО, пристраиваясь в хвост к советским военно-транспортным самолетам. Это позволяло им остаться незамеченными и успешно наносить удары по территории Сирии. Но будет ли такая ситуация продолжаться в будущем?

Нет никаких сомнений в том, что трагедия с Ил-20 приведет к полному пересмотру наших отношений с Израилем. Потеря этого самолета и его экипажа особенно чувствительна для Москвы. Специалистов технической разведки, да еще и с опытом боевых действий, в России можно пересчитать по пальцам. «Их даже меньше, чем летчиков палубной авиации. Подготовка таких кадров занимает 10-12 лет», — сообщил нам на условиях анонимности высокопоставленный сотрудник в российском ВПК. Поэтому Израилю придется приготовиться к ответным действиям нашего военного ведомства.

Не секрет, что мы часто шли навстречу Тель-Авиву в ущерб собственным интересам. Так, чуть более 10 лет назад Россия по настоятельной просьбе израильского руководства отказалась выполнять уже подписанный с Сирией контракт на поставку этой стране системы ПВО С-300 и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-Э». Более того, Москва в общем-то сквозь пальцы смотрела на то, как израильские ВВС наносят удары по Дамаску и по западным провинциям Сирии, разрушая не только военную инфраструктуру этой страны, но и мирные объекты. Израильтяне всегда утверждали, что в Сирии они борются с Хезболлой и с проиранскими военизированными формированиями. Но на самом деле это не так. Когда в Тель-Авиве четко осознали, что Башар Асад при любом раскладе так или иначе останется у власти, было принято решение методично уничтожать любые сирийские объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность местных вооруженных сил. Вот и на этот раз израильские F-16 уничтожали не иранские войска, которых в Латакии просто нет, а склады сирийской армии. Но если до сих пор нас это, по крайней мере внешне, волновало мало, то после гибели наших летчиков ситуация может измениться с точностью до наоборот.

Конечно, о передаче под контроль Сирии комплексов типа С-300 пока речи не идет. Хотя бы потому, что в этом случае мы должны будет обучить сирийских военных, что займет не менее двух лет. Но вот, например, полностью закрыть все воздушное пространство в Сирии мы в состоянии. До сих пор России еще не применяла свои системы С-300 и С-400 ни против Израиля, ни против так называемой западной коалиции, возглавляемой США. Но, похоже, что рано или поздно, это произойдет. И тогда уже о безнаказанном вторжении в сирийское воздушное пространство американцам и израильтянам придется забыть.