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Москва, 24.09.2018

Эффективные способы поиска работы

«Expert Online» 2018

Если вы находитесь в поиске работы первое, что необходимо сделать – оповестить об этом всех своих знакомых, изложив им свои пожелании к будущей должности и возможности как сотрудника.

Преимуществом такого метода является приобретение максимально заинтересованных в вашем успехе помощников. Из недостатков можно выделить трату времени на бесперспективные собеседования.

Другим не менее эффективным поиском работы считается поиск вакансий на специализированных сайтах. К примеру, если вас интересуют вакансии в Красноярске, то найти их без особого труда вы можете на сайте Jobsora Красноярск. Кроме сайтов по поиску работы большим спросом и доверием среди соискателей пользуются рекрутинговые агентства. Сегодня их существует два типа – это рекрутинговые агентства и агентства по трудоустройству. Первые занимаются поиском сотрудников по поручению работодателя, вторые – за определенную плату помогают соискателям.

Особенности работы рекрутинговых агентств

Услуги агентств по поиску персонала для соискателей абсолютно бесплатны, все финансовые издержки «ложатся на плечи» фирмы-заказчика. Поиск работы через такие компании довольно эффективен, но только если вы соответствуете ряду требований, предъявляемых работодателем.

Как правило, это строгие возрастные рамки, уровень образования, стаж работы на определенной должности и знание иностранных языков. Правда, последнее условие может быть не обязательным, но желательным.

Большинство рекрутинговых агентств заводят базу данных кандидатов на самые востребованные должности. При получении заказа от работодателя, они в первую очередь предлагают рассмотреть имеющихся в ней кандидатов. Чтобы попасть в это базу данных, необходимо принести резюме, с контактными данными соискателя и указанием вакансии, на которую он претендует.

Как работают агентства по трудоустройству?

В отличие от рекрутеров, агентства по трудоустройству занимаются поиском вакансий под определенного человека. Благодаря чему, эффективность такого сотрудничества для соискателя гораздо выше. Но при условии, что вы не попали в руки мошенников. Отличить недобросовестных помощников можно по нескольким критериям, в числе которых:

  • некомпетентность сотрудников агентства в вопросах предоставляемых услуг;
  • минимальное количество клиентов;
  • безделье сотрудников, при большом потоке клиентов, времени на посторонние дела у них не будет;
  • особенности составления договора на обслуживание, он обязательно должен быть бессрочным, не ограничивать количество предлагаемых вакансий и подразумевать условия возврата денежных средств за невыполнение агентством возложенных на себя обязательств.

Кроме предложенных выше вариантов поиска работы, вы можете воспользоваться периодическими изданиями по трудоустройству, посетить ярмарки вакансий или напрямую обратиться к работодателю.

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