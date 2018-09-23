Особенности и виды химчистки ковров и ковровых покрытий

Вот уже много лет подряд одним из наиболее популярных видов напольных покрытий являются ковры. И в этом нет ничего удивительного, ведь с их помощью жилое помещение становится еще более уютным.

Однако со временем ковровые покрытия загрязняются, а постирать их в обычной стиральной машинке не представляется возможным. Справиться с любыми видами загрязнений поможет хорошая химчистка, заказать которую можно по ссылке.

Основные причины загрязнения ковровых покрытий

За все время эксплуатации ковры довольно часто подвергаются взаимодействию с обувью, что, собственно, и является основной причиной их загрязнения. Избавиться от частичек пыли, глубоко въевшихся в ворс, поможет лишь качественная чистка, которая производится специальным оборудованием с использованием профессиональных моющих средств.

Безусловно, с сухой пылью может справиться и обычный пылесос. А вот так называемая маслянистая грязь глубоко въедается в структуру ткани и, смешиваясь с сухой, образует на поверхности ковра пятна, самостоятельно справиться с которыми не получится.

Специфические особенности химчистки ковров

В простых случаях очищение ковровых покрытий от загрязнений возможно в домашних условиях. Но если они уже приобрели устойчивый характер, без помощи химчистки не обойтись. Сегодня существует множество компаний, предоставляющих такие услуги. Имеющееся у них оборудование и профессиональные моющие средства, позволяют справиться с любыми видами загрязнений.

Еще одним неоспоримым аргументом, говорящим в пользу химчистки является использование производителями ковровых покрытий комбинированных материалов, которые по-разному реагируют на воздействие агрессивных моющих средств. Настоящие профессионалы применяют в своей работе несколько технологий очистки изделий, что позволяет не только избавляться от стойких пятен, но и не вредить ковровому покрытию.

Особенности работы химчисток

Как уже было сказано выше, сохранить структуру изделия и избавиться от въевшейся грязи помогут только профессионалы. В своей работе они применяют уникальные методики, позволяющие вывести с поверхности ковра даже самые застарелые пятна. Компании, предоставляющие услуги химчистки, индивидуально подходят к каждому клиенту.

Так, например, в одном случае отличного результата очистки можно достичь при помощи вакуумной технологии, представляющей собой комбинацию двух процессов – всасывания пыли и выбивание турбощеткой. В другом – порошковой очисткой поверхности. Ее суть заключается в тщательном втирании в ворс ковра порошкового очистителя, который вбирает в себя даже мельчайшие частички пыли. После чего убирается с поверхности изделия пылесосом.