Почему Volkswagen polo Sedan покорил российский рынок

Автомобиль, предназначенный для российского рынка

Германский автоконцерн до выпуска Volkswagen Polo в кузове седан объявил о том, что намерен представить автомобиль, предназначенный исключительно для российских покупателей. Продажи обновленного Volkswagen Polo sedan начались в 2010 году. Он характеризуется прекрасной проходимостью, обладает устойчивостью к изменчивым российским климатическим условиям и, что самое важное, ровно движется на плохих дорогах. Неприхотливый мотор является достаточно мощным, а кузов устойчив к коррозии. При этом стоимость данной модели доступна для большинства российских автомобилистов., убедиться в этом можно на сайте официального дилера https://www.saloncentr.ru/catalog/volkswagen/polo-sedan. Хотя она была создана специально для эксплуатации в российских условиях, к ней проявили интерес покупатели во многих странах мира. На первый взгляд представляется, что силуэт нового Volkswagen Polo sedan остался неизменным. Но если присмотреться более внимательно, то можно увидеть больше эргономичности и агрессивности. Производитель сделал капот более рельефным, придал решетке радиатора и бамперам другую форму. Помимо этого, он целиком переделал оптику, придав более стильный и современный вид фарам и задним фонарям. Теперь автомобилисты могут приобрести модель в максимальной версии не с четырнадцатидюймовыми, а с пятнадцатидюймовыми легкосплавными дисками, которые имеют более привлекательный и агрессивный внешний вид.

Технические параметры

Самые распространенные оценки, которые дают седану VW Polo впервые севшие за его руль автовладельцы: привлекательный внешний вид, вместительность, комфортность. В числе достоинств также указывается неприхотливый и при этом довольно экономичный германский мотор объемом 1,6 л и мощностью сто пять лошадиных сил, который может оснащаться не только МКП, но и выпускаемой в Японии шестиступенчатой АКП. Вдобавок этот мотор легко обслуживать самостоятельно благодаря наличию открытого доступа к фильтрам, аккумулятору, свечам и бачкам.

Марка заливаемого бензина должна быть не ниже АИ-95. На качество используемого горючего часто ссылались дилеры, когда давали разъяснения по поводу необычных особенностей поведения машины в первое время после ее появления на российском рынке. К роковым последствиям это не вело, Volkswagen Polo могли ездить и на горючем АИ-92, однако производитель принял дополнительные меры. Поначалу при «настоятельных» жалобах покупателей дилеры выполняли замену поршней по гарантии, а с 2013 года машину стали оснащать модернизированными поршнями с видоизмененной формой. Кроме того, дилеры начали продавать моторное масло с улучшенными смазывающими качествами. С некачественным топливом машина борется на раннем этапе: замена топливного фильтра может выполняться отдельно от насоса, и при своевременном проведении данной процедуры с соблюдением требований регламента (по довольно низкой цене), можно предотвратить ненужные проблемы. Обладатели Volkswagen Polo сталкивались также с другими проблемами в моторе, к примеру, с перебоями в функционировании вследствие того, что лопался изолятор катушки зажигания. Иногда автовладельцы были вынуждены производить досрочную замену растянувшейся цепи привода ГРМ, но все же подобные неприятности не носили массового характера. Некоторые автовладельцы жалуются на длительный прогрев салона в зимние холода, однако данная проблема эффективно решается путем утепления моторного отсека.

Пластмассовая рамка радиатора, расположенная на фронтальной части, довольно уязвима, но в целом стоимость восстановления передка после несерьезных аварий является одной из самых низких среди всех используемых в России иномарок.

Днище Volkswagen Polo является достаточно плоским и хорошо защищено. Опциональный пластмассовый «поддон» моторного отсека характеризуется повышенной прочностью и не получает серьезных повреждений от контактирования с камнями, но из-за его высокой стоимости автовладельцы отдают предпочтение металлической защите.

Безопасность

Послуживший в качестве «прототипа» хэтчбек VW Polo пятого поколения в ходе тестирования EuroNCAP в 2009 заслужил наивысшую оценку, набрав пять звезд. Но это было достигнуто за счет полного набора средств безопасности, а оснащение Volkswagen Polo sedan является более простым. К примеру, пиротехнические преднатяжители ремней у него отсутствуют, в базе имеются всего две фронтальные подушки, возможность использовать боковые подушки есть только в опциональном варианте. Что касается «занавесок», то они не предусмотрены. Аналог российского Фольксваген Поло прошел проверку на краш-тестах Asean NCAP, в ходе которых проводятся испытания машин, продаваемых в странах Юго-Восточной Азии. Результат тестирования – четыре звезды из пяти возможных, снятие одного балла объясняется тем, что в нем нет системы стабилизации.