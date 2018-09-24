Франшиза услуг для бизнеса: на что обратить внимание?

Почему услуги для бизнеса. Подводные камин франшиз и критерии франшизы без подвоха

Чем хороши услуги для бизнеса?

- Это услуги, то есть у вас нет «скоропорта», складских остатков замороженных средств

- В В2В меньше «конфликтных» клиентов, поскольку клиентов в модели вообще меньше, и общаетесь вы по вопросам бизнеса.

Если вы задумываетесь не о розничной торговле или товарах-услугах для населения, а именно о производстве услуг для бизнеса, то эта статья для вас.

Выбираете между франшизами, обратите внимание на 7 маркеров «честной» франшизы.

Договор коммерческой концессии – если его нет, а есть договор на услуги обучения, поставку комплектующих и пр. То вам предлагают не франшизу с обязательствами франчайзора, а «поделиться опытом» или «сэкономить на расходниках». Объем паушального (стартового) взноса. Франчайзор может установить паушальный взнос на свое усмотрение. Но если взнос составляет больше 10-20% от общего объема планируемых инвестиций, то стратегия франчайзора-«быстрые деньги», а не долгосрочное развитие сети. Если внушительный паушальный взнос сочетается с возможностью использовать товарный знак только через 1-2 года, после выполнения доп. условий, то оцените их достижимость и адекватность. Ежемесячный платеж – фиксированный не выгоден на старте, больше 7-10% - не выгоден при выходе на большие обороты. Каким бы ни был платеж роялти, посчитайте его в бизнес-модели. Посмотрите, каким должен быть оборот вашей компании, чтоб вы оценивали этот платеж «справедливым», что входит в состав франшизы и ценность состава франшизы для вас. Объем инвестиций для старта и наличие бизнес модели. Не хватает денег, не тратьте те, что уже есть. Нет ничего обиднее, чем полу-запущенный бизнес. Франчайзор говорит, что тратить ничего не нужно – переспросите несколько раз. Не бывает изменений или запуска без вложений. Франчайзор говорит «у вас точно получится, все страхи в вашей голове» - прочитайте внимательно бизнес -модель. Она честнее обещаний. Специфика бизнеса. Услуги бывают квалифицированные и не очень. Не хотите 90% своего времени общаться с грузчиками и штукатурами, решать проблемы с нерезидентами, тогда выбирайте технологичные и сложные услуги. Тем ценнее для вас будут наработки франчайзора, его базы знаний, программы по подбору и обучению персонала, его программные продукты и т.п. Состав франшизы. Если кроме базы знаний и ссылок на чужие наработки (опять программные продукты, технологии бизнес-тренеров, документы лучших партнеров) франчайзор описывает процесс производства услуг полностью, дает стандарты, софт под эти стандарты, систему обучения и пр., - то это полная франшиза. В остальных случаях просто посмотрите аналогичные варианты франшиз на рынке, возможно, найдете «оригинал». Лиды на услуги, предоставление клиентов. Не зависимо от специфики бизнеса «продать ваши услуги за вас» не сможет никто. Ведь отличие услуги от товара в ее уникальности., кастомизации, если хотите. Обещания «мы дадим вам 10 крупных клиентов в месяц» заведомо невыполнимо. Посудите сами, зачем крупному клиенту идти к ИП, недавно купившему франшизу и еще «не научившемуся на кошках»?! Лучшее, что может сделать франчайзор – это помочь выстроить систему ваших собственных продаж: от рекламы, до ведения воронки и заключения сделки. И конечно, давать федеральную рекламу, поддерживая узнаваемость вашего общего бренда.

В любом этом случае стоит посмотреть динамику развития сети за 2-3 года. Пообщаться с партнерами, прочитать их отзывы. Нет контактов партнеров? Количество партнеров в сети и вашем регионе на сайте франчайзороа и в диалоге расходятся? Подумайте, доверяете ли вы этому франчайзору.

В заключение. Рынок бухгалтерских услуг в России активно развивается, а обороты сети 1С:БухОбслуживание удваиваются уже на протяжении 4 лет. В сети почти 600 партнеров. И рост продаж услуг – результат: 1) проработанного стандарта обслуживания, лежащего в основе уникального софта фирмы 1С для ведения бухучета (не просто 1С:Бухгалтерия, а продукт Управление фирмой-аутсорсером), 2) системы обучения партнеров, 4) маркетинговой поддержки и 5) обмена регулярном опытом между партнерами сети.

И еще один аргумент за бухгалтерский аутсорсинг 1С:БухОбслуживание. Для тех, кто выбирает не по принципу «нравится–хочу-буду», а с точки зрения отдачи инвестиций. Период окупаемости инвестиций порядка 18 месяцев. Средняя рентабельность бизнеса 13%. Паушальный взнос - 60 000 руб. Инвестиции 500 000-2 500 000 руб.