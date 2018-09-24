Франшиза услуг для бизнеса: на что обратить внимание?

Почему услуги для бизнеса. Подводные камин франшиз и критерии франшизы без подвоха
Чем хороши услуги для бизнеса?
- Это услуги, то есть у вас нет «скоропорта», складских остатков замороженных средств
- В В2В меньше «конфликтных» клиентов, поскольку клиентов в модели вообще меньше, и общаетесь вы по вопросам бизнеса.
Если вы задумываетесь не о розничной торговле или товарах-услугах для населения, а именно о производстве услуг для бизнеса, то эта статья для вас.
Выбираете между франшизами, обратите внимание на 7 маркеров «честной» франшизы.
- Договор коммерческой концессии – если его нет, а есть договор на услуги обучения, поставку комплектующих и пр. То вам предлагают не франшизу с обязательствами франчайзора, а «поделиться опытом» или «сэкономить на расходниках».
- Объем паушального (стартового) взноса. Франчайзор может установить паушальный взнос на свое усмотрение. Но если взнос составляет больше 10-20% от общего объема планируемых инвестиций, то стратегия франчайзора-«быстрые деньги», а не долгосрочное развитие сети. Если внушительный паушальный взнос сочетается с возможностью использовать товарный знак только через 1-2 года, после выполнения доп. условий, то оцените их достижимость и адекватность.
- Ежемесячный платеж – фиксированный не выгоден на старте, больше 7-10% - не выгоден при выходе на большие обороты. Каким бы ни был платеж роялти, посчитайте его в бизнес-модели. Посмотрите, каким должен быть оборот вашей компании, чтоб вы оценивали этот платеж «справедливым», что входит в состав франшизы и ценность состава франшизы для вас.
- Объем инвестиций для старта и наличие бизнес модели. Не хватает денег, не тратьте те, что уже есть. Нет ничего обиднее, чем полу-запущенный бизнес. Франчайзор говорит, что тратить ничего не нужно – переспросите несколько раз. Не бывает изменений или запуска без вложений. Франчайзор говорит «у вас точно получится, все страхи в вашей голове» - прочитайте внимательно бизнес -модель. Она честнее обещаний.
- Специфика бизнеса. Услуги бывают квалифицированные и не очень. Не хотите 90% своего времени общаться с грузчиками и штукатурами, решать проблемы с нерезидентами, тогда выбирайте технологичные и сложные услуги. Тем ценнее для вас будут наработки франчайзора, его базы знаний, программы по подбору и обучению персонала, его программные продукты и т.п.
- Состав франшизы. Если кроме базы знаний и ссылок на чужие наработки (опять программные продукты, технологии бизнес-тренеров, документы лучших партнеров) франчайзор описывает процесс производства услуг полностью, дает стандарты, софт под эти стандарты, систему обучения и пр., - то это полная франшиза. В остальных случаях просто посмотрите аналогичные варианты франшиз на рынке, возможно, найдете «оригинал».
- Лиды на услуги, предоставление клиентов. Не зависимо от специфики бизнеса «продать ваши услуги за вас» не сможет никто. Ведь отличие услуги от товара в ее уникальности., кастомизации, если хотите. Обещания «мы дадим вам 10 крупных клиентов в месяц» заведомо невыполнимо. Посудите сами, зачем крупному клиенту идти к ИП, недавно купившему франшизу и еще «не научившемуся на кошках»?! Лучшее, что может сделать франчайзор – это помочь выстроить систему ваших собственных продаж: от рекламы, до ведения воронки и заключения сделки. И конечно, давать федеральную рекламу, поддерживая узнаваемость вашего общего бренда.
В любом этом случае стоит посмотреть динамику развития сети за 2-3 года. Пообщаться с партнерами, прочитать их отзывы. Нет контактов партнеров? Количество партнеров в сети и вашем регионе на сайте франчайзороа и в диалоге расходятся? Подумайте, доверяете ли вы этому франчайзору.
В заключение. Рынок бухгалтерских услуг в России активно развивается, а обороты сети 1С:БухОбслуживание удваиваются уже на протяжении 4 лет. В сети почти 600 партнеров. И рост продаж услуг – результат: 1) проработанного стандарта обслуживания, лежащего в основе уникального софта фирмы 1С для ведения бухучета (не просто 1С:Бухгалтерия, а продукт Управление фирмой-аутсорсером), 2) системы обучения партнеров, 4) маркетинговой поддержки и 5) обмена регулярном опытом между партнерами сети.
И еще один аргумент за бухгалтерский аутсорсинг 1С:БухОбслуживание. Для тех, кто выбирает не по принципу «нравится–хочу-буду», а с точки зрения отдачи инвестиций. Период окупаемости инвестиций порядка 18 месяцев. Средняя рентабельность бизнеса 13%. Паушальный взнос - 60 000 руб. Инвестиции 500 000-2 500 000 руб.