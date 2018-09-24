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Москва, 24.09.2018

Грузия на время оставила Армению без российского газа

«Expert Online» 2018

Грузия временно прекратила транзит природного газа из России в Армению, передает Sputnik Армения со ссылкой на компанию «Газпром Армения».

Отмечается, что поставки приостановлены в период с 24 по 26 сентября из-за ремонтно-восстановительных работ на газопроводе «Северный Кавказ-Закавказье».

Уточняется, что снабжение потребителей в Армении будет проходить без ограничений за счет внутренних запасов.

Напомним, ранее в 2016 году Россия подписала соглашение с Арменией о поставке природного газа по сниженной с 165 до 150 долларов за тысячу кубометров цене. Ожидалось, что российская сторона поднимет цену на газ для Армении в 2018 году, однако, по итогам переговоров в Ереване цена осталась на уровне 150$ за кубометр.

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