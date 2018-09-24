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Москва, 25.09.2018

Курс доллара перешел в крутое пике после заявления Драги

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара перешел в крутое пике после заявления Драги
DPA/TASS

Курс доллара обвалился в понедельник после комментариев главы ЕЦБ Марио Драги о том, что наблюдаемая инфляция в еврозоне добавляет аргументов в пользу установки на повышение ставки в 2019 году. Курс евро взлетел на полтора процента, достигнув самого высокого уровня с июня. Европейская валюта торгуется на уровне 1,1800 долларов США к 16:16 мск. 

«Ожидается, что в ближайшие месяцы базовая инфляция еще больше возрастет, поскольку ужесточение рынка труда подталкивает рост заработной платы», - сказал глава ЕЦБ в Брюсселе в понедельник, выступая в Европарламенте. «Внутренние ценовые (факторы) усиливаются и расширяются», - отметил он.

ЕЦБ прогнозирует, что уровень инфляции без учета потребительских цен и энергоносителей составит 1,8% в 2020 году.

Жесткая риторика главного европейского банкира стала довольно неожиданной для рынка.

После заявления Драги также подскочили доходности десятилетних европейских и американских облигаций.

Рубль на торгах понедельника торгуется в приличном плюсе на фоне скачка вверх цен на нефть. Курс доллара впервые в этом месяце опустился ниже 66 рублей - 65,78 к 17:02 мск, теряя почти 1% стоимости. 

Евро потерял около 0,5% по сравнению с вчерашними показателями и торгуется на уровне 77,6 рубля.

Стоимость барреля нефти марки Brent поднялась выше 80 долларов. Этому поспособствовал отказ стран ОПЕК прислушаться к призывам президента США Дональда Трампа снизить цены на нефть. 

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