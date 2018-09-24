Назван регион России с самым быстрым темпом роста зарплат

Самый высокий рост заработной платы за первые шесть месяцев текущего года среди регионов России зафиксирован в Ингушетии, сообщает исследование РИА Рейтинг на основании данных Росстата.

В этом регионе за первые шесть месяцев 2018 года средняя зарплата выросла на 15,4%. У занявшей второе место в рейтинге Кемеровской области результат чуть скромней +15,2%. Замыкает тройку лидеров Калмыкия, где зарплаты в период с января по июнь выросли на 14.3%.

В исследовании отмечается, что в последние несколько месяцев фиксируется позитивная динамика и по средней зарплате на всей территории России. Так общий показатель увеличения зарплат по стране достиг 11,2% до 42555 рублей. Это самый высокий показатель за последние пять лет.