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Москва, 24.09.2018

Решение ОПЕК+ вызвало резкий рост цен на нефть

«Expert Online» 2018

Участники рынка положительно отреагировали на отсутствие сигналов со стороны  ОПЕК+ о повышении добычи нефти в качестве компенсации возможного сокращения поставок из Ирана, передает «Интерфакс».

В результате этого цены на нефть эталонных марок резко растут. Об этом свидетельствуют данные азиатских торгов.

Таким образом, можно считать, что объединение не отреагировало на требование президента США Дональда Трампа принять незамедлительные меры по снижению цен на нефть.

«Я не влияю на цены», -  цитирует Financial Times министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

Так, ноябрьские фьючерсы на нефть Brent сегодня 24 сентября подорожали сразу на $1,01 (1,28%), достигнув $79,81 за баррель.

Контракт на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи на нефть WTI с поставкой в ноябре поднялся на $0,83 (1,19%), достигнув $71,61 за баррель.

Всего по итогам прошлой недели, завершившейся 21 сентября, цена WTI выросла на 2,6%, достигнув  максимума с 13 июля, Brent поднялась на 2,2%.

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