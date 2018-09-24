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Москва, 24.09.2018

В Германии предложили радикальное решение крымского вопроса

«Expert Online» 2018
  • В Германии предложили радикальное решение крымского вопроса
Из открытых источников

Германское картографическое издательство Mair Dumont выпустило новые атласы Украины, Европы и мира, в которых Крым обозначается отдельным государством, передает украинское издание «Европейская правда», ссылаясь на читателя из Германии.

Ранее Mair Dumont выпустило атласы с российским Крымом, вызвав тем самым негодование украинской стороны. Киев требовал «исправить ошибку», однако, издательство отказалось вносить какие-либо изменения в свою продукцию.

В новых атласах «Марко Поло» 2018/2019 и «ADAC» 2019/2020 Крым обозначен отдельным государством. При этом в других новейших атласах и картах Mair Dumont продолжает обозначать Крым российской частью.

Напомним, Крым вернулся в состав РФ после референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года. Тогда более 98% местных жителей проголосовали за воссоединение с Россией.

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