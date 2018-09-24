Порошенко рассказал о борьбе «сильного духом» украинского народа с Россией

Украинский глава Петр Порошенко рассказала в интервью Rheinische Post о том, как «оптимистичный и сильный духом украинский народ защищает восточный фланг НАТО от России». По его заявлению Украине сегодня принадлежит ключевая роль в борьбе с «российской угрозой на восточных рубежах».

«Мы тратим 6% ВВП на армию. И я считаю, что тем самым мы фактически уже сегодня играем важную роль в борьбе с Россией на восточном фланге НАТО. При этом мы сражаемся не только за себя, но и за Европу, демократию, свободу, Запад и западные ценности», — рассказал Порошенко.

Он также напомнил, что впервые за «300-летнюю историю Украины» ее жители выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС. Основной причиной такого подобного единодушия Порошенко называет действия России и ее президента Владимира Путина.

«Россия больше не придерживается международного порядка и международного права, для нас Североатлантический альянс — это единственная гарантия выживания», —высказался Порошенко.

Напомним, власти Киева весной 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Также в марте 2014 года Крым по итогам референдума вернулся в состав России.