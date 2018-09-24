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Москва, 24.09.2018

Россия передаст Сирии комплексы С-300 в течение двух недель

«Expert Online» 2018
  • Россия передаст Сирии комплексы С-300 в течение двух недель
Минобороны РФ

Руководство Минобороны России приняло решение поставить комплекс ПВО С-300 в Сирию, об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Министр отметил, что  поставка ожидается в течение двух недель.

Меры предприняты Россией в ответ на атаку Израиля по объектам в районе российской авиабазы Хмеймим в провинции Латакия 17 сентября. Тогда ВВС Израиля неверно указали район атаки своих F-16, подставив тем самым российский самолет-разведчик под удар сирийских комплексов ПВО. В результате погибли 15 российских военных. Президент России обещал предпринять меры, которые «заметят все».

Как подчеркнул Шойгу, «реализация данных мер охладит “горячие головы“ и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим».

Поставка С-300 в Сирию это лишь первая часть ответа России на произошедшую трагедию. Помимо этого, по словам Шойгу, все командные пункты российских частей ПВО в Сирии оснастят системой распознавания «свой-чужой».

«Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний, а главное – будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО», - пояснил Шойгу.

Третья мера касается радиоэлектронного подавления спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, которая будет производить атаки объектов на территории Сирии, а также в прилегающих к ней районах над акваторией Средиземного моря.



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