США оставляют Асада «в покое»

США не намерены принуждать президента Сирии Башара Асада покидать свой пост, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейл. Она уверена, что уход главы САР является «вопросом времени».

«Это вопрос времени, когда он уйдет», – сообщила Хейл, подчеркнул, что Вашингтон не предпринимает никаких шагов в этом направлении.

Ранее, США добивались ухода Асада с поста президента, всеми средствами поддерживая вооруженную оппозицию в борьбе против правительственной армии.

После того, как Россия поддержала правительство Башара Асада, Запад резко поменял тактику поведения и в Вашингтоне перестали выдвигать требование об уходе Асада.

Также в ноябре 2017 года Саудовская Аравия отказалась от идеи добиваться отставки Асада.