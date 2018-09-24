Как заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, операции с американской валютой для российских граждан в случае введения санкций США запрещены в России не будут. Впрочем, представитель регулятора, передает РИА Новости, не исключил определенных ограничений в безналичных расчетах для отдельных российских банков, которые сегодня осуществляются через американскую платежную систему.

«Америка меньше всех заинтересована запретить кому-либо использовать доллары, потому что это самый выгодный в мире бизнес — печатать бумажки и в обмен на напечатанную продукцию получать все блага мира, поэтому, этого конечно, не произойдет», — сообщил Сергей Швецов.

«Там несколько платежных систем и они будут недоступны, но это абсолютно никак не скажется на способности доллара обслуживать внешние торговые обороты РФ. Просто часть финансового сектора переориентируется на внутренние операции, оставшаяся часть финансового сектора как работала, так и будет работать. Поэтому никакой блокады с точки зрения использования доллара, по крайней мере, из той риторики, которая сегодня есть, такого вопроса не стоит», — добавил он.

Операции с долларами, может быть, остановлены и не будут, но сам факт разговоров на эту тему очень настораживает, считает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. В возможностях российских властей ограничить доступ населения к наличным долларам, например, как это было сделано в соседних государствах, и тем самым «раздуть» черный рынок с произвольными курсами и большими объемами. На бумаге же окажется, что все получилось.

«Печатать бумажки» никто, конечно, не перестанет - доллар был и остается мировой валютой резервирования, основная часть торговых расчетов идет через него, и альтернативы «зеленому» не появится в ближайшие лет 10, вне зависимости от того, запретит Россия доллары или нет, уверена аналитик. Ограничения же в отношении безналичных расчетов для некоторых из российских банков осложнят работу бизнесу с обеих сторон: уже сейчас открыть счет для аккредитива очень непросто. Эта тема политическая, к экономике она имеет очень мало отношения.

Генеральный директор компании "Мани Фанни" Александр Шустов, между тем, согласен со Швецовым, который в данном случае руководствуется и здравым смыслом, и знанием финансов. По словам аналитика, полного запрета на обращение доллара не может быть, как не может, скажем, быть запрещено автомобильное движение или авиасообщение между странами. Сама природа доллара и его сила в том, что он является универсальной международной платежной единицией, и благодаря этому он существует, благодаря этому существует огромный внешний госдолг США. Ограничить обращение денег — это все равно что перекрыть противнику доступ к воде, но военные историки знают, что так поступать нельзя, потому что это ведет к эскалации агрессии.

Нужно понимать, говорит эксперт, что в случае введения даже небольших ограничений на операции с долларом для российских госбанков курс доллара к рублю может драматически вырасти: любое ограничение рынка или какого-либо товара (а валюту можно, с известными допущениями, называть товаром) приводит к дефициту, росту спроса и цены. Россияне могут готовиться к тому, что в случае запрета операций в долларах в госбанках курс обмена наличных долларов вырастет к рублю на 10-15%, наличная валюта будет больше востребована в качестве сбережений.