У единственного корабля, спасающего беженцев в Средиземном море, аннулировали регистрацию

Под давлением правительства Италии панамские власти аннулировали регистрацию спасательного корабля, зафрахтованного двумя правозащитными организациями: SOS Mediterranee и «Доктора без границ». Речь идет о прославившемся в последние месяцы спасательном судне Aquarius 2. Именно его арендовали правозащитники для спасения беженцев, пытающихся переправиться через Средиземное море в Италию. Только в этом году, когда поток мигрантов стал в разы меньше, чем в 2015 г., в море утонули более 1600 человек, включая множество детей.

Aquarius зарегистрирован в Панаме и ходит под панамским флагом. Поэтому Италия, где у власти сейчас правительство, объявившее войну мигрантам и отказывающееся разрешать им сойти на берег, если их не согласятся принять другие европейские страны, оказала «откровенное экономическое и политическое давление» на Панаму и добилась отмены панамской регистрации корабля. В качестве причины столь радикального шага Рим назвал отказ капитана судна выполнять приказания итальянских властей – он отказался везти мигрантов обратно в Ливию, чего от него требовали итальянские власти. Отказ выполнять приказ капитан объяснил тем, что по возвращении в охваченную гражданской войной страну беженцев ждет тяжелая судьба. Беженцев держат в специальных центрах, больше похожих на тюрьмы, где их не кормят и где они зачастую подвергаются сексуальному насилию.

В Риме утверждают, что отправка мигрантов обратно должна уменьшить их поток, но согласно морскому праву спасенных в море следует доставить в ближайший порт, т.е. на Сицилию. Но несмотря на это заместитель премьер-министра Италии, глава МВД и лидер ультраправой Лиги Маттео Сальвини запретил пускать спасательные корабли с мигрантами в итальянские порты.

Кстати, Сальвини опровергает информацию правозащитных организаций и утверждает, что Рим никакого давления на Панаму не оказывал.

Регистрацию Aquarius, очевидно, тоже по просьбе Италии аннулировал и Гибралтар, который присоединился к требованию Рима к панамским властям.

Aquarius – последнее спасательное судно, продолжающее работать в центральной части Средиземного моря. Правозащитники обратились к европейским правительствам с просьбой, чтобы они или убедили панамские власти не поддаваться давлению Италии, или зарегистрировали корабль в какой-нибудь европейской стране, чтобы он мог продолжить свою деятельность. В свой последний рейс Aquarius имел на борту 58 спасенных беженцев. По состоянию на понедельник было неизвестно, кто их примет.