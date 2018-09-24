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Москва, 24.09.2018

У «Северного потока 2» появился новый союзник

«Expert Online» 2018
  • У «Северного потока 2» появился новый союзник
Из открытых источников

Как заявил пресс-секретарь министерства промышленности и торговли республики Чехия Милан Ржепка, трубопровод «Северный поток – 2» будет выгоден для Чехии в случае его реализации.

«Реализация проекта выгодна для Чехии», –  цитирует ТАСС чиновника.

Ржепка подчеркивает, что после введения «Северного потока – 2» в строй транзит российского газа через его страну  вырастет примерно в два раза. В то же время он высказался за необходимость сохранить транзит газа в ЕС через Украину.

«Мы не безразличны к риску возможного полного прекращения международного транзита газа через территорию Украины», - рассказал Ржепка. Представитель чешского минпромторга уверен, что отказ от Украины, как страны-транзитера газа «означает снижение общего числа путей транспортировки газа в Евросоюз».

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