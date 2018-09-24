У «Северного потока 2» появился новый союзник

Как заявил пресс-секретарь министерства промышленности и торговли республики Чехия Милан Ржепка, трубопровод «Северный поток – 2» будет выгоден для Чехии в случае его реализации.

«Реализация проекта выгодна для Чехии», – цитирует ТАСС чиновника.

Ржепка подчеркивает, что после введения «Северного потока – 2» в строй транзит российского газа через его страну вырастет примерно в два раза. В то же время он высказался за необходимость сохранить транзит газа в ЕС через Украину.

«Мы не безразличны к риску возможного полного прекращения международного транзита газа через территорию Украины», - рассказал Ржепка. Представитель чешского минпромторга уверен, что отказ от Украины, как страны-транзитера газа «означает снижение общего числа путей транспортировки газа в Евросоюз».