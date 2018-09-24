Украина обвинила РФ в создании «опасных инцидентов»

ВМС Украины заявили о создании «опасных инцидентов со стороны России при прохождении украинских кораблей через Керченский пролив.

«Опасными инцидентами», как сообщает РИА Новости, в Киеве считают сопровождение кораблей ВСУ российскими военными кораблями «Приазовье», «Аметист» и «Дон». В Керченском проливе к этим кораблям присоединились 10 катеров и кораблей ФСБ и Черноморского флота.

Так, разведывательный корабль «Приазовье» приблизился к одному из украинских судов на два кабельтовых (440 м), что запрещено международными правилами судоходства на том основании, что оно создает опасную ситуацию.

Кроме этого, российский истребитель Су-27, утверждает украинская сторона, создал «предпосылки к аварийной ситуации в воздухе», приблизившись к Ан-26 ВВС Украины.

Ранее сообщалось, что корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» прошли в российской экономической зоне у берегов Крыма.

В середине сентября Украина усилила группировку своих Вооруженных сил в Азовском море. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко объяснил это «агрессивными действиями» России.