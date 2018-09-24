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Москва, 24.09.2018

Японцы назвали условие для заключения мирного договора с Россией

«Expert Online» 2018
  • Японцы назвали условие для заключения мирного договора с Россией
Сайт "Тайны вселенной"

Около 75% японцев выступают против заключения мирного договора с Россией без решения территориального спора вокруг Курильских островов, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на СМИ Японии, в которых появились данные опроса.

Отмечается, что большинство граждан Японии таким образом поддержали собственное правительство. По мнению жителей Страны восходящего солнца, сначала необходимо решить территориальный спор, а затем заключать мирный договор. Без предварительных условий на мирный договор согласны только 14% опрошенных.

Как показывает исследование, часть японцев выступает вообще против заключения какого-либо мирного договора с Россией.

Ранее на полях Восточного экономического форума российский президент Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор без предварительных условий до конца текущего года. На родине Абэ подвергся резкой критике из-за того, что тот не возразил Путину в  ответ на это предложение.

Напомним, Курильские острова были заняты советскими войсками в ходе войны с Японией в августе 1945 года. Этот территориальный спор до сих пор остается камнем преткновения на пути заключения официального мирного договора.

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