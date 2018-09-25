Альфа-банк меняет карты

Новый цикл повышения ставок поможет банкам привлечь средства населения, а также перейти на новый этап в развитии безналичных расчетов. В преддверии этого банки уже начали обновлять линейки дебетовых карт

Повышение ключевой ставки ЦБ с 7,25 до 7,5% годовых, произошедшее 14 сентября, судя по всему, дало старт новому циклу повышения банковских ставок. Так, многие аналитики ожидают, что до конца 2018 года ЦБ может повысить ключевую ставку еще как минимум один раз. Это вызовет повышение кредитных ставок, но вместе с тем приведет к повышению привлекательности банковских счетов для размещения средств — ведь ставки для депозитов и других видов счетов тоже вырастут. При этом банки могут регулировать стоимость привлеченных средств, управляя соотношением клиентских денег на срочных депозитах и на текущих счетах — за счет более привлекательных условий по таким счетам и дебетовым картам.

Ситуация, в которой банки находятся сейчас, характеризуется несколькими ключевыми параметрами. Российскому рынку безналичных платежей еще есть куда расти — сейчас доля оплаты товаров и услуг банковской картой составляет около 40%, остальное — наличные. Для сравнения: в США и Европе доля наличных в обороте уже сократилась до 10% и даже ниже — а некоторые страны, вроде Швеции, планируют в ближайшие годы и вовсе уйти от наличных. Для банков рост безналичных платежей означает, что все больше средств будет оставаться на текущих счетах граждан — а не сниматься сразу же в банкоматах. Соответственно, дешевые пассивы банков будут расти. Стимулы для увеличения доли безналичных транзакций известны: это рост карточной эмиссии и терминальной сети (по итогам 2018 года количество карт на руках у россиян составит примерно 270 млн шт), а также программы лояльности и сервисы оплаты с помощью смартфона.

Нельзя забывать, люди обращают внимание на такие параметры, как требования для получения преимуществ по карте, комиссия за снятие наличных, кэшбек на покупки и процент на остаток.

Очевидно, что все эти условия необходимо учитывать банкам, которые хотят занять и удержать лидирующие позиции на рынке дебетовых карт. Именно исходя из этих предпосылок Альфа-банк уже приступил к полному обновлению своей линейки дебетовых карт — новая линейка вступает в силу 25 сентября. Флагманским продуктом в ней станет Альфа-карта.

«С дебетовой карты начинаются отношения банка и клиента», — говорит Майкл Тач, руководитель Блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка.

В новой линейке предусмотрено бесплатное обслуживание карты и бесплатное снятие наличных по миру и России, а также начисление процента на остаток по счету, привязанному к любой дебетовой карте. При этом от объема трат зависит и размер кэшбека, и процент на остаток: чем больше тратишь, тем они выше. Таким образом, новая Альфа-карта предоставляет возможность получения двойного дохода.

До сих пор условия по дебетовым картам Альфа-банка определялись тем, в соответствии с каким пакетом услуг обслуживался клиент. С 25 сентября эти пакеты (кроме премиального) прекращают существовать. Оформить дебетовую Альфа-карту сможет любой клиент, однако «начинка», то есть параметры карты будут различными. Первый вариант — обычная Альфа-карта: она всегда бесплатна. Второй вариант — Альфа-карта с преимуществами. Она дает возможность получения до 2% кэшбэка на все покупки и до 6% на остаток. Кроме того, предусмотрена возможность бесплатного снятия наличных в любых банкоматах и бесплатного обслуживания. И наконец, третий вариант — Альфа-карта с пакетом услуг «Премиум». Размер кэшбека по ней составляет до 3% на все покупки, также до 7% на остаток. Она также предусматривает бесплатное снятие наличных в любых банкоматах и бесплатное обслуживание.

По последним двум версиям Альфа-карты — с преимуществами и с пакетом «Премиум» — предусмотрено бесплатное обслуживание в течение двух месяцев, после чего банк анализирует данные клиента за предыдущий месяц. Если сумма покупки по всем дебетовым картам (не только по Альфа-карте, но и по другим) превышает 10 тыс руб. в месяц или среднемесячный остаток на всех счетах составляет не менее 30 тыс рублей, обслуживание любой другой дебетовой карты остается бесплатным. Если же ни одно из этих условий не выполнено, за обслуживание будет списано всего 100 руб.

Меняется и подход к формированию и использованию бонусных баллов, которые клиенты будут накапливать. Они накапливаются на специальном бонусном счете и отражаются в мобильном приложении «Альфа-Мобайл». Раньше кэшбэк выплачивался раз в месяц, теперь клиент имеет возможность его копить. Конвертировать бонусные баллы в рубли можно мобильном банке, что очень удобно.

Технология такова: клиент в течение месяца совершает покупки по Альфа Карте, в «Альфа-Мобайл» отражается, какой кэшбэк будет начислен в случае выполнения критериев. Если критерии выполнены, то не позднее 15 числа следующего месяца банк проанализирует все совершенные операции и начислит по ним бонусные баллы. Бонусные баллы можно использовать для компенсации совершенных покупок. Все операции в мобильном банке максимально просты и совершаются в один клик, а интерфейс приложения приближен к онлайн-играм, что делает управление финансами еще более привлекательным и простым.

Что же касается процента на остаток, то по нему также существует двухмесячный грейс-период, в течение которого начисляется повышенный процент— 6%. Дальше процент растет в соответствии с ростом объема трат клиента — опять же не только по Альфа-карте, но и по всем остальным. Так, при покупках более чем на 10 тыс. рублей в месяц на остаток начисляется 1%, при покупках более 70 тыс. рублей в месяц — уже 6%, а при покупках более, чем на 100 тыс. рублей и пакете услуг «Премиум» можно получить 7% на остаток. Процент начисляется на сумму до 300 тыс. руб. на всех текущих рублевых счетах.

Итого в сумме грейс-период в 2 месяца при оформлении Альфа-карты включает отсутствие комиссии за обслуживание карты и снятие наличных, максимальную ставку по СashBack и максимальный процент на остаток на текущем счете. Более того, Альфа Банк запускает акцию, в рамках которой льготный период будет длиться до конца 2018 года.

Разумеется, действующие клиенты Альфа-Банка могут перейти на новую Альфа-карту.

Новая линейка дебетовых карт, рассчитывают в Альфа-Банке, понравится клиентам. «Наше новое предложение мы сделали максимально простым и удобным. Банк поощряет активных пользователей наших карт комплексом выгодных и понятных льгот: мы отменили комиссию за снятие наличности в любых банкоматах, отменили плату за обслуживание, повысили процент на остаток и дали дополнительные бонусы», — говорит Майкл Тач.