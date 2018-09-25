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Москва, 25.09.2018

Иран готов перекрыть Ормузский пролив

«Expert Online» 2018
  • Иран готов перекрыть Ормузский пролив
ИТАР-ТАСС/Abaca Press

Тегеран может перекрыть Ормузский пролив. Такой сценарий не исключил президент Ирана Хасан Роухани, если США продолжат санкционную политику в отношении его страны. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

"Если США хотят использовать силу, чтобы с помощью санкций ограничить нефтяную промышленность Ирана, то это несомненно вызовет соответствующую реакцию (Тегерана)", - сказал он.

Ормузский пролив, стратегически очень важная водная артерия длиной ок. 200 км и шириной немногим более 50, соединяет Оманский и Персидский заливы.

Он считается одним из важнейших транспортных маршрутов планеты. По данным Управления по энергетической информации (EIA), по нему ежедневно проходит более 17 млн баррелей нефти из нефтедобывающих стран Персидского залива, т.е. почти треть всего мирового экспорта «черного золота».

С учетом же нефтепродуктов доля Ормузского пролива поднимается почти до 40%. К нефти и ее продуктам следует также добавить катарский сжиженный газ, который идет покупателям из США, Европы и Японии этим же путем. 

Как сообщает иранское агентство IRNA, в пятницу начались учения ВВС Ирана рядом с Ормузским проливом. В них участвуют 9 истребителей F-4, 6 Су и 4 Mirage.

IRNA отмечает, что новые учения в непосредственной близости от Ормузского пролива являются предупреждением Тегерана своим противникам, что в случае враждебных действия по отношению к ИРИ они получат «жесткий ответ». Маневры приурочены к неделе Священной обороны, которая проходит в Иране с 21 по 27 сентября.

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